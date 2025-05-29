시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX13C
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
32
1 / 964 USD
다음 이후의 성장 2025 521%
NCESC-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 452
이익 거래:
1 343 (54.77%)
손실 거래:
1 109 (45.23%)
최고의 거래:
930.43 USD
최악의 거래:
-506.62 USD
총 수익:
238 903.09 USD (25 132 604 pips)
총 손실:
-187 547.51 USD (27 761 824 pips)
연속 최대 이익:
20 (3 615.62 USD)
연속 최대 이익:
3 615.62 USD (20)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
83.35%
최대 입금량:
12.43%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
73
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.51
롱(주식매수):
1 176 (47.96%)
숏(주식차입매도):
1 276 (52.04%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
20.94 USD
평균 이익:
177.89 USD
평균 손실:
-169.11 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 346.35 USD)
연속 최대 손실:
-2 346.35 USD (14)
월별 성장률:
29.96%
연간 예측:
363.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 185.26 USD
최대한의:
9 326.46 USD (19.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.14% (9 326.46 USD)
자본금별:
5.01% (914.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAGBTC 750
BTCUSD 580
WTIBTC 485
XAGUSD 326
XAUBTC 214
XAUETH 63
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAGBTC 34K
BTCUSD -4.5K
WTIBTC 3.1K
XAGUSD -593
XAUBTC 20K
XAUETH 961
WTIUSD -389
XAUUSD -730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAGBTC 46K
BTCUSD -2.7M
WTIBTC 20K
XAGUSD -505
XAUBTC 12K
XAUETH 2.2K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +930.43 USD
최악의 거래: -507 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +3 615.62 USD
연속 최대 손실: -2 346.35 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.28 × 1238
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오