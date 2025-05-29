- 자본
- 축소
트레이드:
2 452
이익 거래:
1 343 (54.77%)
손실 거래:
1 109 (45.23%)
최고의 거래:
930.43 USD
최악의 거래:
-506.62 USD
총 수익:
238 903.09 USD (25 132 604 pips)
총 손실:
-187 547.51 USD (27 761 824 pips)
연속 최대 이익:
20 (3 615.62 USD)
연속 최대 이익:
3 615.62 USD (20)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
83.35%
최대 입금량:
12.43%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
73
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.51
롱(주식매수):
1 176 (47.96%)
숏(주식차입매도):
1 276 (52.04%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
20.94 USD
평균 이익:
177.89 USD
평균 손실:
-169.11 USD
연속 최대 손실:
14 (-2 346.35 USD)
연속 최대 손실:
-2 346.35 USD (14)
월별 성장률:
29.96%
연간 예측:
363.48%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 185.26 USD
최대한의:
9 326.46 USD (19.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.14% (9 326.46 USD)
자본금별:
5.01% (914.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|750
|BTCUSD
|580
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|63
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAGBTC
|34K
|BTCUSD
|-4.5K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|961
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAGBTC
|46K
|BTCUSD
|-2.7M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|2.2K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +930.43 USD
최악의 거래: -507 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +3 615.62 USD
연속 최대 손실: -2 346.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
