Total de Trades:
2 337
Transacciones Rentables:
1 277 (54.64%)
Transacciones Irrentables:
1 060 (45.36%)
Mejor transacción:
930.43 USD
Peor transacción:
-506.62 USD
Beneficio Bruto:
229 661.63 USD (24 470 787 pips)
Pérdidas Brutas:
-180 773.35 USD (27 255 642 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (3 615.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 615.62 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
84.37%
Carga máxima del depósito:
12.43%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
65
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.24
Transacciones Largas:
1 119 (47.88%)
Transacciones Cortas:
1 218 (52.12%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
20.92 USD
Beneficio medio:
179.84 USD
Pérdidas medias:
-170.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-2 346.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 346.35 USD (14)
Crecimiento al mes:
33.08%
Pronóstico anual:
401.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 185.26 USD
Máxima:
9 326.46 USD (19.03%)
Reducción relativa:
De balance:
32.14% (9 326.46 USD)
De fondos:
5.01% (914.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|678
|BTCUSD
|566
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|34
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGBTC
|32K
|BTCUSD
|-4.7K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|625
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGBTC
|43K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|1.5K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.81 × 1094
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
