Negociações:
2 337
Negociações com lucro:
1 277 (54.64%)
Negociações com perda:
1 060 (45.36%)
Melhor negociação:
930.43 USD
Pior negociação:
-506.62 USD
Lucro bruto:
229 661.63 USD (24 470 787 pips)
Perda bruta:
-180 773.35 USD (27 255 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (3 615.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 615.62 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
84.37%
Depósito máximo carregado:
12.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.24
Negociações longas:
1 119 (47.88%)
Negociações curtas:
1 218 (52.12%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
20.92 USD
Lucro médio:
179.84 USD
Perda média:
-170.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 346.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 346.35 USD (14)
Crescimento mensal:
33.08%
Previsão anual:
401.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 185.26 USD
Máximo:
9 326.46 USD (19.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.14% (9 326.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.01% (914.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|678
|BTCUSD
|566
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|34
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGBTC
|32K
|BTCUSD
|-4.7K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|625
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGBTC
|43K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|1.5K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Melhor negociação: +930.43 USD
Pior negociação: -507 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +3 615.62 USD
Máxima perda consecutiva: -2 346.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
NCESC-Live
|3.81 × 1094
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Bybit-Live
|23.60 × 20
