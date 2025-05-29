SinaisSeções
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 489%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 337
Negociações com lucro:
1 277 (54.64%)
Negociações com perda:
1 060 (45.36%)
Melhor negociação:
930.43 USD
Pior negociação:
-506.62 USD
Lucro bruto:
229 661.63 USD (24 470 787 pips)
Perda bruta:
-180 773.35 USD (27 255 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (3 615.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 615.62 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
84.37%
Depósito máximo carregado:
12.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.24
Negociações longas:
1 119 (47.88%)
Negociações curtas:
1 218 (52.12%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
20.92 USD
Lucro médio:
179.84 USD
Perda média:
-170.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-2 346.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 346.35 USD (14)
Crescimento mensal:
33.08%
Previsão anual:
401.33%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 185.26 USD
Máximo:
9 326.46 USD (19.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.14% (9 326.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.01% (914.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGBTC 678
BTCUSD 566
WTIBTC 485
XAGUSD 326
XAUBTC 214
XAUETH 34
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGBTC 32K
BTCUSD -4.7K
WTIBTC 3.1K
XAGUSD -593
XAUBTC 20K
XAUETH 625
WTIUSD -389
XAUUSD -730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGBTC 43K
BTCUSD -2.9M
WTIBTC 20K
XAGUSD -505
XAUBTC 12K
XAUETH 1.5K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +930.43 USD
Pior negociação: -507 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +3 615.62 USD
Máxima perda consecutiva: -2 346.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.81 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Sem comentários
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
