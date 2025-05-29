- Crescita
Trade:
1 276
Profit Trade:
701 (54.93%)
Loss Trade:
575 (45.06%)
Best Trade:
930.43 USD
Worst Trade:
-506.62 USD
Profitto lordo:
122 114.61 USD (12 454 480 pips)
Perdita lorda:
-89 477.18 USD (11 476 475 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 156.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 156.01 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
89.70%
Massimo carico di deposito:
12.43%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
617 (48.35%)
Short Trade:
659 (51.65%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
25.58 USD
Profitto medio:
174.20 USD
Perdita media:
-155.61 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 346.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 346.35 USD (14)
Crescita mensile:
26.00%
Previsione annuale:
315.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 185.26 USD
Massimale:
5 711.82 USD (28.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.85% (5 711.34 USD)
Per equità:
5.01% (914.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|485
|BTCUSD
|260
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|200
|XAGUSD
|83
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|3.1K
|BTCUSD
|1.1K
|XAUBTC
|20K
|XAGBTC
|8.9K
|XAGUSD
|991
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|20K
|BTCUSD
|941K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|11K
|XAGUSD
|1.5K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +930.43 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 156.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2 346.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|5.39 × 337
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.33 × 18
Non ci sono recensioni
