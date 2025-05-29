SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX13C
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 276%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 276
Profit Trade:
701 (54.93%)
Loss Trade:
575 (45.06%)
Best Trade:
930.43 USD
Worst Trade:
-506.62 USD
Profitto lordo:
122 114.61 USD (12 454 480 pips)
Perdita lorda:
-89 477.18 USD (11 476 475 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (3 156.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 156.01 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
89.70%
Massimo carico di deposito:
12.43%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
617 (48.35%)
Short Trade:
659 (51.65%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
25.58 USD
Profitto medio:
174.20 USD
Perdita media:
-155.61 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 346.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 346.35 USD (14)
Crescita mensile:
26.00%
Previsione annuale:
315.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 185.26 USD
Massimale:
5 711.82 USD (28.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.85% (5 711.34 USD)
Per equità:
5.01% (914.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 485
BTCUSD 260
XAUBTC 214
XAGBTC 200
XAGUSD 83
WTIUSD 21
XAUUSD 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 3.1K
BTCUSD 1.1K
XAUBTC 20K
XAGBTC 8.9K
XAGUSD 991
WTIUSD -389
XAUUSD -730
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 20K
BTCUSD 941K
XAUBTC 12K
XAGBTC 11K
XAGUSD 1.5K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +930.43 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 156.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2 346.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
Non ci sono recensioni
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 12:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 14:12
Share of trading days is too low
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 13:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX13C
50USD al mese
276%
0
0
USD
29K
USD
18
0%
1 276
54%
90%
1.36
25.58
USD
29%
1:100
