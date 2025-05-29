- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 349
Gewinntrades:
1 281 (54.53%)
Verlusttrades:
1 068 (45.47%)
Bester Trade:
930.43 USD
Schlechtester Trade:
-506.62 USD
Bruttoprofit:
230 152.55 USD (24 471 561 pips)
Bruttoverlust:
-181 870.37 USD (27 383 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (3 615.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 615.62 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
84.37%
Max deposit load:
12.43%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.18
Long-Positionen:
1 127 (47.98%)
Short-Positionen:
1 222 (52.02%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
20.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
179.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-170.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 346.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 346.35 USD (14)
Wachstum pro Monat :
30.54%
Jahresprognose:
370.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 185.26 USD
Maximaler:
9 326.46 USD (19.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.14% (9 326.46 USD)
Kapital:
5.01% (914.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|685
|BTCUSD
|568
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|37
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGBTC
|31K
|BTCUSD
|-4.9K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|639
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGBTC
|43K
|BTCUSD
|-3M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|1.5K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +930.43 USD
Schlechtester Trade: -507 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 615.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 346.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.06 × 1108
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
481%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
31
0%
2 349
54%
84%
1.26
20.55
USD
USD
32%
1:100