Signale / MetaTrader 5 / THPX13C
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 481%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 349
Gewinntrades:
1 281 (54.53%)
Verlusttrades:
1 068 (45.47%)
Bester Trade:
930.43 USD
Schlechtester Trade:
-506.62 USD
Bruttoprofit:
230 152.55 USD (24 471 561 pips)
Bruttoverlust:
-181 870.37 USD (27 383 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (3 615.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 615.62 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
84.37%
Max deposit load:
12.43%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
59
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
5.18
Long-Positionen:
1 127 (47.98%)
Short-Positionen:
1 222 (52.02%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
20.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
179.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-170.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-2 346.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 346.35 USD (14)
Wachstum pro Monat :
30.54%
Jahresprognose:
370.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 185.26 USD
Maximaler:
9 326.46 USD (19.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.14% (9 326.46 USD)
Kapital:
5.01% (914.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGBTC 685
BTCUSD 568
WTIBTC 485
XAGUSD 326
XAUBTC 214
XAUETH 37
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGBTC 31K
BTCUSD -4.9K
WTIBTC 3.1K
XAGUSD -593
XAUBTC 20K
XAUETH 639
WTIUSD -389
XAUUSD -730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGBTC 43K
BTCUSD -3M
WTIBTC 20K
XAGUSD -505
XAUBTC 12K
XAUETH 1.5K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +930.43 USD
Schlechtester Trade: -507 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 615.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 346.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.06 × 1108
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Keine Bewertungen
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
THPX13C
50 USD pro Monat
481%
0
0
USD
45K
USD
31
0%
2 349
54%
84%
1.26
20.55
USD
32%
1:100
Kopieren

