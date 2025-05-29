シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX13C
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 489%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 337
利益トレード:
1 277 (54.64%)
損失トレード:
1 060 (45.36%)
ベストトレード:
930.43 USD
最悪のトレード:
-506.62 USD
総利益:
229 661.63 USD (24 470 787 pips)
総損失:
-180 773.35 USD (27 255 642 pips)
最大連続の勝ち:
20 (3 615.62 USD)
最大連続利益:
3 615.62 USD (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
84.37%
最大入金額:
12.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.24
長いトレード:
1 119 (47.88%)
短いトレード:
1 218 (52.12%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
20.92 USD
平均利益:
179.84 USD
平均損失:
-170.54 USD
最大連続の負け:
14 (-2 346.35 USD)
最大連続損失:
-2 346.35 USD (14)
月間成長:
33.08%
年間予想:
401.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 185.26 USD
最大の:
9 326.46 USD (19.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.14% (9 326.46 USD)
エクイティによる:
5.01% (914.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGBTC 678
BTCUSD 566
WTIBTC 485
XAGUSD 326
XAUBTC 214
XAUETH 34
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGBTC 32K
BTCUSD -4.7K
WTIBTC 3.1K
XAGUSD -593
XAUBTC 20K
XAUETH 625
WTIUSD -389
XAUUSD -730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGBTC 43K
BTCUSD -2.9M
WTIBTC 20K
XAGUSD -505
XAUBTC 12K
XAUETH 1.5K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +930.43 USD
最悪のトレード: -507 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +3 615.62 USD
最大連続損失: -2 346.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.81 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
レビューなし
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
