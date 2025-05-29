- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 337
利益トレード:
1 277 (54.64%)
損失トレード:
1 060 (45.36%)
ベストトレード:
930.43 USD
最悪のトレード:
-506.62 USD
総利益:
229 661.63 USD (24 470 787 pips)
総損失:
-180 773.35 USD (27 255 642 pips)
最大連続の勝ち:
20 (3 615.62 USD)
最大連続利益:
3 615.62 USD (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
84.37%
最大入金額:
12.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.24
長いトレード:
1 119 (47.88%)
短いトレード:
1 218 (52.12%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
20.92 USD
平均利益:
179.84 USD
平均損失:
-170.54 USD
最大連続の負け:
14 (-2 346.35 USD)
最大連続損失:
-2 346.35 USD (14)
月間成長:
33.08%
年間予想:
401.33%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 185.26 USD
最大の:
9 326.46 USD (19.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.14% (9 326.46 USD)
エクイティによる:
5.01% (914.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|678
|BTCUSD
|566
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|34
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGBTC
|32K
|BTCUSD
|-4.7K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|625
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGBTC
|43K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|1.5K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +930.43 USD
最悪のトレード: -507 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +3 615.62 USD
最大連続損失: -2 346.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.81 × 1094
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
レビューなし
