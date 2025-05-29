- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 329
盈利交易:
1 272 (54.61%)
亏损交易:
1 057 (45.38%)
最好交易:
930.43 USD
最差交易:
-506.62 USD
毛利:
229 056.86 USD (24 439 937 pips)
毛利亏损:
-180 309.68 USD (27 165 298 pips)
最大连续赢利:
20 (3 615.62 USD)
最大连续盈利:
3 615.62 USD (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
84.37%
最大入金加载:
12.43%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
64
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.23
长期交易:
1 115 (47.87%)
短期交易:
1 214 (52.13%)
利润因子:
1.27
预期回报:
20.93 USD
平均利润:
180.08 USD
平均损失:
-170.59 USD
最大连续失误:
14 (-2 346.35 USD)
最大连续亏损:
-2 346.35 USD (14)
每月增长:
37.04%
年度预测:
449.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 185.26 USD
最大值:
9 326.46 USD (19.03%)
相对跌幅:
结余:
32.14% (9 326.46 USD)
净值:
5.01% (914.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|673
|BTCUSD
|564
|WTIBTC
|485
|XAGUSD
|326
|XAUBTC
|214
|XAUETH
|33
|WTIUSD
|21
|XAUUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGBTC
|32K
|BTCUSD
|-4.6K
|WTIBTC
|3.1K
|XAGUSD
|-593
|XAUBTC
|20K
|XAUETH
|570
|WTIUSD
|-389
|XAUUSD
|-730
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGBTC
|43K
|BTCUSD
|-2.8M
|WTIBTC
|20K
|XAGUSD
|-505
|XAUBTC
|12K
|XAUETH
|1.3K
|WTIUSD
|-2.6K
|XAUUSD
|-4.8K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +930.43 USD
最差交易: -507 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 615.62 USD
最大连续亏损: -2 346.35 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
487%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
31
0%
2 329
54%
84%
1.27
20.93
USD
USD
32%
1:100