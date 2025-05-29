信号部分
信号 / MetaTrader 5 / THPX13C
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 487%
NCESC-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 329
盈利交易:
1 272 (54.61%)
亏损交易:
1 057 (45.38%)
最好交易:
930.43 USD
最差交易:
-506.62 USD
毛利:
229 056.86 USD (24 439 937 pips)
毛利亏损:
-180 309.68 USD (27 165 298 pips)
最大连续赢利:
20 (3 615.62 USD)
最大连续盈利:
3 615.62 USD (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
84.37%
最大入金加载:
12.43%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
64
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.23
长期交易:
1 115 (47.87%)
短期交易:
1 214 (52.13%)
利润因子:
1.27
预期回报:
20.93 USD
平均利润:
180.08 USD
平均损失:
-170.59 USD
最大连续失误:
14 (-2 346.35 USD)
最大连续亏损:
-2 346.35 USD (14)
每月增长:
37.04%
年度预测:
449.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 185.26 USD
最大值:
9 326.46 USD (19.03%)
相对跌幅:
结余:
32.14% (9 326.46 USD)
净值:
5.01% (914.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGBTC 673
BTCUSD 564
WTIBTC 485
XAGUSD 326
XAUBTC 214
XAUETH 33
WTIUSD 21
XAUUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGBTC 32K
BTCUSD -4.6K
WTIBTC 3.1K
XAGUSD -593
XAUBTC 20K
XAUETH 570
WTIUSD -389
XAUUSD -730
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGBTC 43K
BTCUSD -2.8M
WTIBTC 20K
XAGUSD -505
XAUBTC 12K
XAUETH 1.3K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +930.43 USD
最差交易: -507 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 615.62 USD
最大连续亏损: -2 346.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.48 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
没有评论
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 04:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
