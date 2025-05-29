SignauxSections
Ai Jing Gao

THPX13C

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 273%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 275
Bénéfice trades:
700 (54.90%)
Perte trades:
575 (45.10%)
Meilleure transaction:
930.43 USD
Pire transaction:
-506.62 USD
Bénéfice brut:
121 901.01 USD (12 454 219 pips)
Perte brute:
-89 477.18 USD (11 476 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (3 156.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 156.01 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
89.70%
Charge de dépôt maximale:
12.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.68
Longs trades:
616 (48.31%)
Courts trades:
659 (51.69%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
25.43 USD
Bénéfice moyen:
174.14 USD
Perte moyenne:
-155.61 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 346.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 346.35 USD (14)
Croissance mensuelle:
27.42%
Prévision annuelle:
332.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 185.26 USD
Maximal:
5 711.82 USD (28.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.85% (5 711.34 USD)
Par fonds propres:
5.01% (914.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 485
BTCUSD 260
XAUBTC 214
XAGBTC 199
XAGUSD 83
WTIUSD 21
XAUUSD 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 3.1K
BTCUSD 1.1K
XAUBTC 20K
XAGBTC 8.7K
XAGUSD 991
WTIUSD -389
XAUUSD -730
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 20K
BTCUSD 941K
XAUBTC 12K
XAGBTC 10K
XAGUSD 1.5K
WTIUSD -2.6K
XAUUSD -4.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +930.43 USD
Pire transaction: -507 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +3 156.01 USD
Perte consécutive maximale: -2 346.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.41 × 336
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
Aucun avis
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 12:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 14:12
Share of trading days is too low
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 13:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX13C
50 USD par mois
273%
0
0
USD
28K
USD
18
0%
1 275
54%
90%
1.36
25.43
USD
29%
1:100
