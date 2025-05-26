- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
106 (70.19%)
Убыточных трейдов:
45 (29.80%)
Лучший трейд:
14.77 USD
Худший трейд:
-10.34 USD
Общая прибыль:
245.33 USD (13 531 pips)
Общий убыток:
-95.08 USD (7 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (16.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.08 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
22.51%
Макс. загрузка депозита:
9.08%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
11.28
Длинных трейдов:
100 (66.23%)
Коротких трейдов:
51 (33.77%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-2.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.20 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
13.32 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.24% (11.78 USD)
По эквити:
8.90% (52.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.77 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.55 USD
Макс. убыток в серии: -10.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
