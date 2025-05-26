СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
AiQ web grounding 5 mini Syna Agent

0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Coinexx-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
106 (70.19%)
Убыточных трейдов:
45 (29.80%)
Лучший трейд:
14.77 USD
Худший трейд:
-10.34 USD
Общая прибыль:
245.33 USD (13 531 pips)
Общий убыток:
-95.08 USD (7 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (16.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.08 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
22.51%
Макс. загрузка депозита:
9.08%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
11.28
Длинных трейдов:
100 (66.23%)
Коротких трейдов:
51 (33.77%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-2.11 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-10.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.20 USD (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
13.32 USD (2.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.24% (11.78 USD)
По эквити:
8.90% (52.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 41
AUDCAD 32
USDCAD 29
AUDNZD 19
NZDUSD 16
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 42
AUDCAD 27
USDCAD 31
AUDNZD 12
NZDUSD 18
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 1.5K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 2.2K
AUDNZD 1.1K
NZDUSD 567
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.77 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.55 USD
Макс. убыток в серии: -10.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Нет отзывов
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 07:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
