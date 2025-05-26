- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
151
盈利交易:
106 (70.19%)
亏损交易:
45 (29.80%)
最好交易:
14.77 USD
最差交易:
-10.34 USD
毛利:
245.33 USD (13 531 pips)
毛利亏损:
-95.08 USD (7 134 pips)
最大连续赢利:
10 (16.55 USD)
最大连续盈利:
19.08 USD (3)
夏普比率:
0.32
交易活动:
22.51%
最大入金加载:
9.08%
最近交易:
38 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
18 小时
采收率:
11.28
长期交易:
100 (66.23%)
短期交易:
51 (33.77%)
利润因子:
2.58
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
2.31 USD
平均损失:
-2.11 USD
最大连续失误:
4 (-10.54 USD)
最大连续亏损:
-13.20 USD (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
13.32 USD (2.20%)
相对跌幅:
结余:
2.24% (11.78 USD)
净值:
8.90% (52.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.77 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.55 USD
最大连续亏损: -10.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
30%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
26
99%
151
70%
23%
2.58
1.00
USD
USD
9%
1:500