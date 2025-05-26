- Crescita
Trade:
98
Profit Trade:
70 (71.42%)
Loss Trade:
28 (28.57%)
Best Trade:
14.77 USD
Worst Trade:
-10.34 USD
Profitto lordo:
195.55 USD (8 779 pips)
Perdita lorda:
-71.85 USD (4 381 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
27.69%
Massimo carico di deposito:
9.08%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
9.29
Long Trade:
52 (53.06%)
Short Trade:
46 (46.94%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.20 USD (2)
Crescita mensile:
6.50%
Previsione annuale:
78.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
13.32 USD (2.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (11.78 USD)
Per equità:
8.90% (52.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|29
|USDCAD
|17
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|11
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|36
|USDCAD
|24
|AUDCAD
|20
|NZDUSD
|14
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|165
|AUDNZD
|461
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.77 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.55 USD
Massima perdita consecutiva: -10.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
