William Brandon Autry

AiQ web grounding 5 mini

William Brandon Autry
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
70 (71.42%)
Loss Trade:
28 (28.57%)
Best Trade:
14.77 USD
Worst Trade:
-10.34 USD
Profitto lordo:
195.55 USD (8 779 pips)
Perdita lorda:
-71.85 USD (4 381 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
27.69%
Massimo carico di deposito:
9.08%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
9.29
Long Trade:
52 (53.06%)
Short Trade:
46 (46.94%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.79 USD
Perdita media:
-2.57 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.20 USD (2)
Crescita mensile:
6.50%
Previsione annuale:
78.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
13.32 USD (2.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (11.78 USD)
Per equità:
8.90% (52.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 29
USDCAD 17
AUDCAD 16
NZDUSD 11
AUDNZD 11
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 36
USDCAD 24
AUDCAD 20
NZDUSD 14
AUDNZD 8
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 165
AUDNZD 461
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.77 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.55 USD
Massima perdita consecutiva: -10.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Non ci sono recensioni
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
2025.05.27 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 23:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 23:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

