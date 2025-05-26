SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
William Brandon Autry

AiQ web grounding 5 mini Syna Agent

William Brandon Autry
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 30%
Coinexx-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
151
Transacciones Rentables:
106 (70.19%)
Transacciones Irrentables:
45 (29.80%)
Mejor transacción:
14.77 USD
Peor transacción:
-10.34 USD
Beneficio Bruto:
245.33 USD (13 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-95.08 USD (7 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (16.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
22.51%
Carga máxima del depósito:
9.08%
Último trade:
39 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
11.28
Transacciones Largas:
100 (66.23%)
Transacciones Cortas:
51 (33.77%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
2.31 USD
Pérdidas medias:
-2.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-10.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
13.32 USD (2.20%)
Reducción relativa:
De balance:
2.24% (11.78 USD)
De fondos:
8.90% (52.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 41
AUDCAD 32
USDCAD 29
AUDNZD 19
NZDUSD 16
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 42
AUDCAD 27
USDCAD 31
AUDNZD 12
NZDUSD 18
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 1.5K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 2.2K
AUDNZD 1.1K
NZDUSD 567
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.77 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +16.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
No hay comentarios
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 07:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
