- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
151
Transacciones Rentables:
106 (70.19%)
Transacciones Irrentables:
45 (29.80%)
Mejor transacción:
14.77 USD
Peor transacción:
-10.34 USD
Beneficio Bruto:
245.33 USD (13 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-95.08 USD (7 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (16.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.08 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
22.51%
Carga máxima del depósito:
9.08%
Último trade:
39 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
11.28
Transacciones Largas:
100 (66.23%)
Transacciones Cortas:
51 (33.77%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
2.31 USD
Pérdidas medias:
-2.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-10.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.20 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
13.32 USD (2.20%)
Reducción relativa:
De balance:
2.24% (11.78 USD)
De fondos:
8.90% (52.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.77 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +16.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
30%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
26
99%
151
70%
23%
2.58
1.00
USD
USD
9%
1:500