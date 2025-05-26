- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
106 (70.19%)
損失トレード:
45 (29.80%)
ベストトレード:
14.77 USD
最悪のトレード:
-10.34 USD
総利益:
245.33 USD (13 531 pips)
総損失:
-95.08 USD (7 134 pips)
最大連続の勝ち:
10 (16.55 USD)
最大連続利益:
19.08 USD (3)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
22.51%
最大入金額:
9.08%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
11.28
長いトレード:
100 (66.23%)
短いトレード:
51 (33.77%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.31 USD
平均損失:
-2.11 USD
最大連続の負け:
4 (-10.54 USD)
最大連続損失:
-13.20 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
13.32 USD (2.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.24% (11.78 USD)
エクイティによる:
8.90% (52.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.77 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +16.55 USD
最大連続損失: -10.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
30%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
26
99%
151
70%
23%
2.58
1.00
USD
USD
9%
1:500