シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
William Brandon Autry

AiQ web grounding 5 mini Syna Agent

William Brandon Autry
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
Coinexx-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
106 (70.19%)
損失トレード:
45 (29.80%)
ベストトレード:
14.77 USD
最悪のトレード:
-10.34 USD
総利益:
245.33 USD (13 531 pips)
総損失:
-95.08 USD (7 134 pips)
最大連続の勝ち:
10 (16.55 USD)
最大連続利益:
19.08 USD (3)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
22.51%
最大入金額:
9.08%
最近のトレード:
39 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
11.28
長いトレード:
100 (66.23%)
短いトレード:
51 (33.77%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.31 USD
平均損失:
-2.11 USD
最大連続の負け:
4 (-10.54 USD)
最大連続損失:
-13.20 USD (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
13.32 USD (2.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.24% (11.78 USD)
エクイティによる:
8.90% (52.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 41
AUDCAD 32
USDCAD 29
AUDNZD 19
NZDUSD 16
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 42
AUDCAD 27
USDCAD 31
AUDNZD 12
NZDUSD 18
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 1.5K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 2.2K
AUDNZD 1.1K
NZDUSD 567
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.77 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +16.55 USD
最大連続損失: -10.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 07:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
999 USD/月
30%
0
0
USD
650
USD
26
99%
151
70%
23%
2.58
1.00
USD
9%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください