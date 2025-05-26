SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AiQ web grounding 5 mini
William Brandon Autry

AiQ web grounding 5 mini

William Brandon Autry
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Coinexx-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
70 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (28.57%)
En iyi işlem:
14.77 USD
En kötü işlem:
-10.34 USD
Brüt kâr:
195.55 USD (8 779 pips)
Brüt zarar:
-71.85 USD (4 381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
27.69%
Maks. mevduat yükü:
9.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
9.29
Alış işlemleri:
52 (53.06%)
Satış işlemleri:
46 (46.94%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.20 USD (2)
Aylık büyüme:
6.50%
Yıllık tahmin:
78.92%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
13.32 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.24% (11.78 USD)
Varlığa göre:
8.90% (52.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 29
USDCAD 17
AUDCAD 16
NZDUSD 11
AUDNZD 11
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 36
USDCAD 24
AUDCAD 20
NZDUSD 14
AUDNZD 8
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 165
AUDNZD 461
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.77 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
İnceleme yok
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
2025.05.27 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 23:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 23:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
