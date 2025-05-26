- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
70 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (28.57%)
En iyi işlem:
14.77 USD
En kötü işlem:
-10.34 USD
Brüt kâr:
195.55 USD (8 779 pips)
Brüt zarar:
-71.85 USD (4 381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
27.69%
Maks. mevduat yükü:
9.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
9.29
Alış işlemleri:
52 (53.06%)
Satış işlemleri:
46 (46.94%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.79 USD
Ortalama zarar:
-2.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.20 USD (2)
Aylık büyüme:
6.50%
Yıllık tahmin:
78.92%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
13.32 USD (2.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.24% (11.78 USD)
Varlığa göre:
8.90% (52.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|29
|USDCAD
|17
|AUDCAD
|16
|NZDUSD
|11
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|36
|USDCAD
|24
|AUDCAD
|20
|NZDUSD
|14
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|165
|AUDNZD
|461
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.77 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +16.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
25%
0
0
USD
USD
623
USD
USD
18
98%
98
71%
28%
2.72
1.26
USD
USD
9%
1:500