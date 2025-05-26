- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
106 (70.19%)
Negociações com perda:
45 (29.80%)
Melhor negociação:
14.77 USD
Pior negociação:
-10.34 USD
Lucro bruto:
245.33 USD (13 531 pips)
Perda bruta:
-95.08 USD (7 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (16.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.08 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
22.51%
Depósito máximo carregado:
9.08%
Último negócio:
39 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
11.28
Negociações longas:
100 (66.23%)
Negociações curtas:
51 (33.77%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.31 USD
Perda média:
-2.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-10.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.20 USD (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
13.32 USD (2.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.24% (11.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.90% (52.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.77 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +16.55 USD
Máxima perda consecutiva: -10.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
26
99%
151
70%
23%
2.58
1.00
USD
USD
9%
1:500