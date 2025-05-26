시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
William Brandon Autry

AiQ web grounding 5 mini Syna Agent

William Brandon Autry
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
0%
Coinexx-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
151
이익 거래:
106 (70.19%)
손실 거래:
45 (29.80%)
최고의 거래:
14.77 USD
최악의 거래:
-10.34 USD
총 수익:
245.33 USD (13 531 pips)
총 손실:
-95.08 USD (7 134 pips)
연속 최대 이익:
10 (16.55 USD)
연속 최대 이익:
19.08 USD (3)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
21.20%
최대 입금량:
9.08%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
11.28
롱(주식매수):
100 (66.23%)
숏(주식차입매도):
51 (33.77%)
수익 요인:
2.58
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
2.31 USD
평균 손실:
-2.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-10.54 USD)
연속 최대 손실:
-13.20 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
13.32 USD (2.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
8.90% (52.66 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSD 41
AUDCAD 32
USDCAD 29
AUDNZD 19
NZDUSD 16
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSD 42
AUDCAD 27
USDCAD 31
AUDNZD 12
NZDUSD 18
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSD 1.5K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 2.2K
AUDNZD 1.1K
NZDUSD 567
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.77 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.55 USD
연속 최대 손실: -10.54 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
리뷰 없음
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 07:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
