- 자본
- 축소
트레이드:
151
이익 거래:
106 (70.19%)
손실 거래:
45 (29.80%)
최고의 거래:
14.77 USD
최악의 거래:
-10.34 USD
총 수익:
245.33 USD (13 531 pips)
총 손실:
-95.08 USD (7 134 pips)
연속 최대 이익:
10 (16.55 USD)
연속 최대 이익:
19.08 USD (3)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
21.20%
최대 입금량:
9.08%
최근 거래:
50 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
11.28
롱(주식매수):
100 (66.23%)
숏(주식차입매도):
51 (33.77%)
수익 요인:
2.58
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
2.31 USD
평균 손실:
-2.11 USD
연속 최대 손실:
4 (-10.54 USD)
연속 최대 손실:
-13.20 USD (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
13.32 USD (2.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
8.90% (52.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.77 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.55 USD
연속 최대 손실: -10.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.60 × 304
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
650
USD
USD
26
99%
151
70%
21%
2.58
1.00
USD
USD
9%
1:500