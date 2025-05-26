SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
William Brandon Autry

AiQ web grounding 5 mini Syna Agent

William Brandon Autry
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
Coinexx-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
151
Gewinntrades:
106 (70.19%)
Verlusttrades:
45 (29.80%)
Bester Trade:
14.77 USD
Schlechtester Trade:
-10.34 USD
Bruttoprofit:
245.33 USD (13 531 pips)
Bruttoverlust:
-95.08 USD (7 134 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (16.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.08 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
22.51%
Max deposit load:
9.08%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
11.28
Long-Positionen:
100 (66.23%)
Short-Positionen:
51 (33.77%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-10.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
13.32 USD (2.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.24% (11.78 USD)
Kapital:
8.90% (52.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 41
AUDCAD 32
USDCAD 29
AUDNZD 19
NZDUSD 16
NZDCAD 9
EURCHF 4
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 42
AUDCAD 27
USDCAD 31
AUDNZD 12
NZDUSD 18
NZDCAD 10
EURCHF 11
BTCUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 1.5K
AUDCAD 1.4K
USDCAD 2.2K
AUDNZD 1.1K
NZDUSD 567
NZDCAD 297
EURCHF 329
BTCUSD -900
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.77 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.54 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.60 × 304
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.27 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 07:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 12:47
Share of trading days is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AiQ web grounding 5 mini Syna Agent
999 USD pro Monat
30%
0
0
USD
650
USD
26
99%
151
70%
23%
2.58
1.00
USD
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.