- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
151
Gewinntrades:
106 (70.19%)
Verlusttrades:
45 (29.80%)
Bester Trade:
14.77 USD
Schlechtester Trade:
-10.34 USD
Bruttoprofit:
245.33 USD (13 531 pips)
Bruttoverlust:
-95.08 USD (7 134 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (16.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.08 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
22.51%
Max deposit load:
9.08%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
11.28
Long-Positionen:
100 (66.23%)
Short-Positionen:
51 (33.77%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-10.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
13.32 USD (2.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.24% (11.78 USD)
Kapital:
8.90% (52.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|41
|AUDCAD
|32
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|4
|BTCUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|42
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|31
|AUDNZD
|12
|NZDUSD
|18
|NZDCAD
|10
|EURCHF
|11
|BTCUSD
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|USDCAD
|2.2K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDUSD
|567
|NZDCAD
|297
|EURCHF
|329
|BTCUSD
|-900
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.77 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
Coinexx-Live
|0.60 × 304
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
Darwinex-Live
|1.42 × 333
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
ICMarkets-MT5
|1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
Alpari-MT5
|5.21 × 24
OctaFX-Real
|5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
FBS-Real
|10.38 × 55
