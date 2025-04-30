- Прирост
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
56 (98.24%)
Убыточных трейдов:
1 (1.75%)
Лучший трейд:
24.14 EUR
Худший трейд:
-9.08 EUR
Общая прибыль:
414.52 EUR (31 624 pips)
Общий убыток:
-11.82 EUR (106 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (142.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
271.82 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
1.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
61.80%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
52 дня
Фактор восстановления:
44.35
Длинных трейдов:
57 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
35.07
Мат. ожидание:
7.06 EUR
Средняя прибыль:
7.40 EUR
Средний убыток:
-11.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.08 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.50 EUR
Максимальная:
9.08 EUR (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.83% (9.10 EUR)
По эквити:
9.15% (114.89 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA
