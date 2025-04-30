СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / US STOCKs Darwinex LKA
Mario Aurich

US STOCKs Darwinex LKA

Mario Aurich
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
56 (98.24%)
Убыточных трейдов:
1 (1.75%)
Лучший трейд:
24.14 EUR
Худший трейд:
-9.08 EUR
Общая прибыль:
414.52 EUR (31 624 pips)
Общий убыток:
-11.82 EUR (106 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (142.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
271.82 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
1.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
61.80%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
52 дня
Фактор восстановления:
44.35
Длинных трейдов:
57 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
35.07
Мат. ожидание:
7.06 EUR
Средняя прибыль:
7.40 EUR
Средний убыток:
-11.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9.08 EUR (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.50 EUR
Максимальная:
9.08 EUR (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.83% (9.10 EUR)
По эквити:
9.15% (114.89 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SCHG 17
SCHB 13
SP500 13
SCHV 7
ITOT 5
SPYG 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SCHG 132
SCHB 104
SP500 163
SCHV 42
ITOT 14
SPYG 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SCHG 4.9K
SCHB 3.1K
SP500 20K
SCHV 1.7K
ITOT 1.2K
SPYG 248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.14 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +142.70 EUR
Макс. убыток в серии: -9.08 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA


Нет отзывов
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 21:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 21:45 2025.06.24 21:45:50  

Dividend Day :)

2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
Share of trading days is too low
