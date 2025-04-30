- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
57 (98.27%)
손실 거래:
1 (1.72%)
최고의 거래:
24.14 EUR
최악의 거래:
-9.08 EUR
총 수익:
420.29 EUR (32 332 pips)
총 손실:
-11.90 EUR (106 pips)
연속 최대 이익:
30 (142.70 EUR)
연속 최대 이익:
277.59 EUR (27)
샤프 비율:
1.45
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
61.80%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
51 일
회복 요인:
44.98
롱(주식매수):
58 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
35.32
기대수익:
7.04 EUR
평균 이익:
7.37 EUR
평균 손실:
-11.90 EUR
연속 최대 손실:
1 (-9.08 EUR)
연속 최대 손실:
-9.08 EUR (1)
월별 성장률:
1.92%
연간 예측:
23.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.50 EUR
최대한의:
9.08 EUR (1.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.83% (9.10 EUR)
자본금별:
9.15% (114.89 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|QQQ
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|QQQ
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|QQQ
|708
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.14 EUR
최악의 거래: -9 EUR
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +142.70 EUR
연속 최대 손실: -9.08 EUR
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA
