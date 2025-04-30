- Incremento
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
56 (98.24%)
Transacciones Irrentables:
1 (1.75%)
Mejor transacción:
24.14 EUR
Peor transacción:
-9.08 EUR
Beneficio Bruto:
414.52 EUR (31 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.82 EUR (106 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (142.70 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
271.82 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
1.45
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
61.80%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
52 días
Factor de Recuperación:
44.35
Transacciones Largas:
57 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
35.07
Beneficio Esperado:
7.06 EUR
Beneficio medio:
7.40 EUR
Pérdidas medias:
-11.82 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-9.08 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.08 EUR (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.50 EUR
Máxima:
9.08 EUR (1.41%)
Reducción relativa:
De balance:
0.83% (9.10 EUR)
De fondos:
9.15% (114.89 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
48%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
25
0%
57
98%
100%
35.06
7.06
EUR
EUR
9%
1:200