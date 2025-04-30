- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
50 (98.03%)
Loss Trade:
1 (1.96%)
Best Trade:
22.13 EUR
Worst Trade:
-9.08 EUR
Profitto lordo:
340.47 EUR (21 420 pips)
Perdita lorda:
-11.74 EUR (106 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (142.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
197.77 EUR (20)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
61.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
55 giorni
Fattore di recupero:
36.20
Long Trade:
51 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
29.00
Profitto previsto:
6.45 EUR
Profitto medio:
6.81 EUR
Perdita media:
-11.74 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-9.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.08 EUR (1)
Crescita mensile:
17.75%
Previsione annuale:
215.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.50 EUR
Massimale:
9.08 EUR (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (9.10 EUR)
Per equità:
1.20% (14.70 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SCHV
|7
|SP500
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SCHV
|42
|SP500
|79
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SCHV
|1.7K
|SP500
|10K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.13 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +142.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.08 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
My Darwinex portfolio only trades the S&P500 as an index CFD long only in swing trading. @Darwinex: LKA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
20
0%
51
98%
100%
29.00
6.45
EUR
EUR
1%
1:200