Mario Aurich

My Darwinex Portfolio LKA

Mario Aurich
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
50 (98.03%)
Loss Trade:
1 (1.96%)
Best Trade:
22.13 EUR
Worst Trade:
-9.08 EUR
Profitto lordo:
340.47 EUR (21 420 pips)
Perdita lorda:
-11.74 EUR (106 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (142.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
197.77 EUR (20)
Indice di Sharpe:
1.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
61.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
55 giorni
Fattore di recupero:
36.20
Long Trade:
51 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
29.00
Profitto previsto:
6.45 EUR
Profitto medio:
6.81 EUR
Perdita media:
-11.74 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-9.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.08 EUR (1)
Crescita mensile:
17.75%
Previsione annuale:
215.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.50 EUR
Massimale:
9.08 EUR (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (9.10 EUR)
Per equità:
1.20% (14.70 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SCHG 17
SCHB 13
SCHV 7
SP500 7
ITOT 5
SPYG 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SCHG 132
SCHB 104
SCHV 42
SP500 79
ITOT 14
SPYG 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SCHG 4.9K
SCHB 3.1K
SCHV 1.7K
SP500 10K
ITOT 1.2K
SPYG 248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.13 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +142.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.08 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
My Darwinex portfolio only trades the S&P500 as an index CFD long only in swing trading. @Darwinex: LKA

2025.08.20 23:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 21:45 2025.06.24 21:45:50  

Dividend Day :)

2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
Share of trading days is too low
2025.05.12 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 15:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 15:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 15:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
