- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
56 (98.24%)
Negociações com perda:
1 (1.75%)
Melhor negociação:
24.14 EUR
Pior negociação:
-9.08 EUR
Lucro bruto:
414.52 EUR (31 624 pips)
Perda bruta:
-11.82 EUR (106 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (142.70 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
271.82 EUR (26)
Índice de Sharpe:
1.45
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
61.80%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
52 dias
Fator de recuperação:
44.35
Negociações longas:
57 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
35.07
Valor esperado:
7.06 EUR
Lucro médio:
7.40 EUR
Perda média:
-11.82 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-9.08 EUR (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.50 EUR
Máximo:
9.08 EUR (1.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.83% (9.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
9.15% (114.89 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.14 EUR
Pior negociação: -9 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +142.70 EUR
Máxima perda consecutiva: -9.08 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
25
0%
57
98%
100%
35.06
7.06
EUR
EUR
9%
1:200