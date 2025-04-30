SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / US STOCKs Darwinex LKA
Mario Aurich

US STOCKs Darwinex LKA

Mario Aurich
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
56 (98.24%)
Negociações com perda:
1 (1.75%)
Melhor negociação:
24.14 EUR
Pior negociação:
-9.08 EUR
Lucro bruto:
414.52 EUR (31 624 pips)
Perda bruta:
-11.82 EUR (106 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (142.70 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
271.82 EUR (26)
Índice de Sharpe:
1.45
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
61.80%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
52 dias
Fator de recuperação:
44.35
Negociações longas:
57 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
35.07
Valor esperado:
7.06 EUR
Lucro médio:
7.40 EUR
Perda média:
-11.82 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-9.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-9.08 EUR (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.50 EUR
Máximo:
9.08 EUR (1.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.83% (9.10 EUR)
Pelo Capital Líquido:
9.15% (114.89 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SCHG 17
SCHB 13
SP500 13
SCHV 7
ITOT 5
SPYG 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SCHG 132
SCHB 104
SP500 163
SCHV 42
ITOT 14
SPYG 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SCHG 4.9K
SCHB 3.1K
SP500 20K
SCHV 1.7K
ITOT 1.2K
SPYG 248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.14 EUR
Pior negociação: -9 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +142.70 EUR
Máxima perda consecutiva: -9.08 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA


Sem comentários
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 21:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 21:45 2025.06.24 21:45:50  

Dividend Day :)

2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
Share of trading days is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
US STOCKs Darwinex LKA
30 USD por mês
48%
0
0
USD
4K
EUR
25
0%
57
98%
100%
35.06
7.06
EUR
9%
1:200
Copiar

