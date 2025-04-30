SinyallerBölümler
Mario Aurich

My Darwinex Portfolio LKA

Mario Aurich
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
50 (98.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.96%)
En iyi işlem:
22.13 EUR
En kötü işlem:
-9.08 EUR
Brüt kâr:
340.47 EUR (21 420 pips)
Brüt zarar:
-11.74 EUR (106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (142.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
197.77 EUR (20)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
61.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
55 gün
Düzelme faktörü:
36.20
Alış işlemleri:
51 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
29.00
Beklenen getiri:
6.45 EUR
Ortalama kâr:
6.81 EUR
Ortalama zarar:
-11.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.08 EUR (1)
Aylık büyüme:
16.84%
Yıllık tahmin:
204.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.50 EUR
Maksimum:
9.08 EUR (1.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.83% (9.10 EUR)
Varlığa göre:
1.20% (14.70 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SCHG 17
SCHB 13
SCHV 7
SP500 7
ITOT 5
SPYG 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SCHG 132
SCHB 104
SCHV 42
SP500 79
ITOT 14
SPYG 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SCHG 4.9K
SCHB 3.1K
SCHV 1.7K
SP500 10K
ITOT 1.2K
SPYG 248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.13 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +142.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.08 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
My Darwinex portfolio only trades the S&P500 as an index CFD long only in swing trading. @Darwinex: LKA

İnceleme yok
2025.08.20 23:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 21:45 2025.06.24 21:45:50  

Dividend Day :)

2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
Share of trading days is too low
2025.05.12 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.30 15:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 15:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 15:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
