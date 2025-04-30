- Büyüme
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
50 (98.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.96%)
En iyi işlem:
22.13 EUR
En kötü işlem:
-9.08 EUR
Brüt kâr:
340.47 EUR (21 420 pips)
Brüt zarar:
-11.74 EUR (106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (142.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
197.77 EUR (20)
Sharpe oranı:
1.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
61.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
55 gün
Düzelme faktörü:
36.20
Alış işlemleri:
51 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
29.00
Beklenen getiri:
6.45 EUR
Ortalama kâr:
6.81 EUR
Ortalama zarar:
-11.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.08 EUR (1)
Aylık büyüme:
16.84%
Yıllık tahmin:
204.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.50 EUR
Maksimum:
9.08 EUR (1.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.83% (9.10 EUR)
Varlığa göre:
1.20% (14.70 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SCHV
|7
|SP500
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SCHV
|42
|SP500
|79
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SCHV
|1.7K
|SP500
|10K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.13 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +142.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -9.08 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My Darwinex portfolio only trades the S&P500 as an index CFD long only in swing trading. @Darwinex: LKA
İnceleme yok
