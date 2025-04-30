SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / US STOCKs Darwinex LKA
Mario Aurich

US STOCKs Darwinex LKA

Mario Aurich
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
56 (98.24%)
Verlusttrades:
1 (1.75%)
Bester Trade:
24.14 EUR
Schlechtester Trade:
-9.08 EUR
Bruttoprofit:
414.52 EUR (31 624 pips)
Bruttoverlust:
-11.82 EUR (106 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (142.70 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
271.82 EUR (26)
Sharpe Ratio:
1.45
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
61.80%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
52 Tage
Erholungsfaktor:
44.35
Long-Positionen:
57 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
35.07
Mathematische Gewinnerwartung:
7.06 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.40 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.82 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.08 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.08 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.50 EUR
Maximaler:
9.08 EUR (1.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.83% (9.10 EUR)
Kapital:
9.15% (114.89 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SCHG 17
SCHB 13
SP500 13
SCHV 7
ITOT 5
SPYG 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SCHG 132
SCHB 104
SP500 163
SCHV 42
ITOT 14
SPYG 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SCHG 4.9K
SCHB 3.1K
SP500 20K
SCHV 1.7K
ITOT 1.2K
SPYG 248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.14 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.70 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.08 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
2.05 × 21
Mein Darwinex INDEX Portfolio handelt den S&P 500 & NASDAQ 100 als Index CFD Long only im Swing Trade. @Darwinex: LKA

Keine Bewertungen
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 21:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 21:45 2025.06.24 21:45:50  

Dividend Day :)

2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
Share of trading days is too low
