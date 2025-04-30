- Wachstum
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
56 (98.24%)
Verlusttrades:
1 (1.75%)
Bester Trade:
24.14 EUR
Schlechtester Trade:
-9.08 EUR
Bruttoprofit:
414.52 EUR (31 624 pips)
Bruttoverlust:
-11.82 EUR (106 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (142.70 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
271.82 EUR (26)
Sharpe Ratio:
1.45
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
61.80%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
52 Tage
Erholungsfaktor:
44.35
Long-Positionen:
57 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
35.07
Mathematische Gewinnerwartung:
7.06 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.40 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.82 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-9.08 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.08 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.50 EUR
Maximaler:
9.08 EUR (1.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.83% (9.10 EUR)
Kapital:
9.15% (114.89 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.14 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.70 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.08 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.05 × 21
Mein Darwinex INDEX Portfolio handelt den S&P 500 & NASDAQ 100 als Index CFD Long only im Swing Trade. @Darwinex: LKA
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
25
0%
57
98%
100%
35.06
7.06
EUR
EUR
9%
1:200