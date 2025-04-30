- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
56 (98.24%)
損失トレード:
1 (1.75%)
ベストトレード:
24.14 EUR
最悪のトレード:
-9.08 EUR
総利益:
414.52 EUR (31 624 pips)
総損失:
-11.82 EUR (106 pips)
最大連続の勝ち:
30 (142.70 EUR)
最大連続利益:
271.82 EUR (26)
シャープレシオ:
1.45
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
61.80%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
52 日
リカバリーファクター:
44.35
長いトレード:
57 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
35.07
期待されたペイオフ:
7.06 EUR
平均利益:
7.40 EUR
平均損失:
-11.82 EUR
最大連続の負け:
1 (-9.08 EUR)
最大連続損失:
-9.08 EUR (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.50 EUR
最大の:
9.08 EUR (1.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.83% (9.10 EUR)
エクイティによる:
9.15% (114.89 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.14 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +142.70 EUR
最大連続損失: -9.08 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA
