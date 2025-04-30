シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / US STOCKs Darwinex LKA
Mario Aurich

US STOCKs Darwinex LKA

Mario Aurich
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
56 (98.24%)
損失トレード:
1 (1.75%)
ベストトレード:
24.14 EUR
最悪のトレード:
-9.08 EUR
総利益:
414.52 EUR (31 624 pips)
総損失:
-11.82 EUR (106 pips)
最大連続の勝ち:
30 (142.70 EUR)
最大連続利益:
271.82 EUR (26)
シャープレシオ:
1.45
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
61.80%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
52 日
リカバリーファクター:
44.35
長いトレード:
57 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
35.07
期待されたペイオフ:
7.06 EUR
平均利益:
7.40 EUR
平均損失:
-11.82 EUR
最大連続の負け:
1 (-9.08 EUR)
最大連続損失:
-9.08 EUR (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.50 EUR
最大の:
9.08 EUR (1.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.83% (9.10 EUR)
エクイティによる:
9.15% (114.89 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SCHG 17
SCHB 13
SP500 13
SCHV 7
ITOT 5
SPYG 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SCHG 132
SCHB 104
SP500 163
SCHV 42
ITOT 14
SPYG 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SCHG 4.9K
SCHB 3.1K
SP500 20K
SCHV 1.7K
ITOT 1.2K
SPYG 248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.14 EUR
最悪のトレード: -9 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +142.70 EUR
最大連続損失: -9.08 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Darwinex-Live
2.05 × 21
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA


レビューなし
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 21:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Share of trading days is too low
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 21:45 2025.06.24 21:45:50  

Dividend Day :)

2025.06.23 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 15:13
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
Share of trading days is too low
