- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
56 (98.24%)
亏损交易:
1 (1.75%)
最好交易:
24.14 EUR
最差交易:
-9.08 EUR
毛利:
414.52 EUR (31 624 pips)
毛利亏损:
-11.82 EUR (106 pips)
最大连续赢利:
30 (142.70 EUR)
最大连续盈利:
271.82 EUR (26)
夏普比率:
1.45
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
61.80%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
52 天
采收率:
44.35
长期交易:
57 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
35.07
预期回报:
7.06 EUR
平均利润:
7.40 EUR
平均损失:
-11.82 EUR
最大连续失误:
1 (-9.08 EUR)
最大连续亏损:
-9.08 EUR (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.50 EUR
最大值:
9.08 EUR (1.41%)
相对跌幅:
结余:
0.83% (9.10 EUR)
净值:
9.15% (114.89 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SCHG
|17
|SCHB
|13
|SP500
|13
|SCHV
|7
|ITOT
|5
|SPYG
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SCHG
|132
|SCHB
|104
|SP500
|163
|SCHV
|42
|ITOT
|14
|SPYG
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SCHG
|4.9K
|SCHB
|3.1K
|SP500
|20K
|SCHV
|1.7K
|ITOT
|1.2K
|SPYG
|248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.14 EUR
最差交易: -9 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +142.70 EUR
最大连续亏损: -9.08 EUR
My Darwinex INDEX Portfolio trades the S&P 500 & NASDAQ 100 as index CFDs long only in Swing Trade. @Darwinex: LKA
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
25
0%
57
98%
100%
35.06
7.06
EUR
EUR
9%
1:200