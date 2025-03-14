СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BlackHole micro
Mohammed El Ouamari

BlackHole micro

Mohammed El Ouamari
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 40%
XM.COM-Real 1
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 890
Прибыльных трейдов:
7 789 (71.52%)
Убыточных трейдов:
3 101 (28.48%)
Лучший трейд:
11.96 EUR
Худший трейд:
-5.60 EUR
Общая прибыль:
996.34 EUR (522 997 pips)
Общий убыток:
-850.53 EUR (547 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (0.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
20.57 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.22%
Макс. загрузка депозита:
109.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
5 487 (50.39%)
Коротких трейдов:
5 403 (49.61%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.01 EUR
Средняя прибыль:
0.13 EUR
Средний убыток:
-0.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
37 (-49.09 EUR)
Макс. убыток в серии:
-50.13 EUR (18)
Прирост в месяц:
7.61%
Годовой прогноз:
95.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 EUR
Максимальная:
108.46 EUR (21.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.73% (108.46 EUR)
По эквити:
25.30% (128.48 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm# 3399
EURCADm# 1372
EURGBPm# 1354
EURAUDm# 1082
GBPUSDm# 1016
AUDCADm# 935
EURJPYm# 742
AUDUSDm# 356
USDCADm# 351
USDCHFm# 283
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm# -6
EURCADm# 30
EURGBPm# 79
EURAUDm# 22
GBPUSDm# -62
AUDCADm# 44
EURJPYm# -15
AUDUSDm# 30
USDCADm# 18
USDCHFm# 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm# -20K
EURCADm# 3.8K
EURGBPm# 1.8K
EURAUDm# 3.8K
GBPUSDm# -21K
AUDCADm# 4K
EURJPYm# -8.6K
AUDUSDm# 6.1K
USDCADm# 3.2K
USDCHFm# 616
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.96 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +0.81 EUR
Макс. убыток в серии: -49.09 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello everyone,

If you're looking for a low-risk, relatively high-profit trading method, you're in the right place. This method has the potential to generate significant profits within a year while maintaining low risk.

To copy my signals, a minimum of $400 is required for micro accounts.

Note:

It’s important to understand that profits are never guaranteed. Losses are a natural part of the financial markets. If you're not prepared to accept the possibility of losses, please do not copy my signals.

Advice:

For the best experience in receiving my signals, I recommend using a VPS to avoid any potential issues.

Good luck to everyone! 😊



Нет отзывов
2025.12.18 23:14
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 23:04
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.68% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 13:13
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.99% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BlackHole micro
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
508
EUR
41
100%
10 890
71%
90%
1.17
0.01
EUR
25%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.