交易:
10 890
盈利交易:
7 789 (71.52%)
亏损交易:
3 101 (28.48%)
最好交易:
11.96 EUR
最差交易:
-5.60 EUR
毛利:
996.34 EUR (522 997 pips)
毛利亏损:
-850.53 EUR (547 568 pips)
最大连续赢利:
29 (0.81 EUR)
最大连续盈利:
20.57 EUR (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
90.22%
最大入金加载:
109.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.34
长期交易:
5 487 (50.39%)
短期交易:
5 403 (49.61%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.01 EUR
平均利润:
0.13 EUR
平均损失:
-0.27 EUR
最大连续失误:
37 (-49.09 EUR)
最大连续亏损:
-50.13 EUR (18)
每月增长:
7.61%
年度预测:
95.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.19 EUR
最大值:
108.46 EUR (21.73%)
相对跌幅:
结余:
21.73% (108.46 EUR)
净值:
25.30% (128.48 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|3399
|EURCADm#
|1372
|EURGBPm#
|1354
|EURAUDm#
|1082
|GBPUSDm#
|1016
|AUDCADm#
|935
|EURJPYm#
|742
|AUDUSDm#
|356
|USDCADm#
|351
|USDCHFm#
|283
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm#
|-6
|EURCADm#
|30
|EURGBPm#
|79
|EURAUDm#
|22
|GBPUSDm#
|-62
|AUDCADm#
|44
|EURJPYm#
|-15
|AUDUSDm#
|30
|USDCADm#
|18
|USDCHFm#
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm#
|-20K
|EURCADm#
|3.8K
|EURGBPm#
|1.8K
|EURAUDm#
|3.8K
|GBPUSDm#
|-21K
|AUDCADm#
|4K
|EURJPYm#
|-8.6K
|AUDUSDm#
|6.1K
|USDCADm#
|3.2K
|USDCHFm#
|616
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.96 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +0.81 EUR
最大连续亏损: -49.09 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hello everyone,
If you're looking for a low-risk, relatively high-profit trading method, you're in the right place. This method has the potential to generate significant profits within a year while maintaining low risk.
To copy my signals, a minimum of $400 is required for micro accounts.
Note:
It’s important to understand that profits are never guaranteed. Losses are a natural part of the financial markets. If you're not prepared to accept the possibility of losses, please do not copy my signals.
Advice:
For the best experience in receiving my signals, I recommend using a VPS to avoid any potential issues.
Good luck to everyone! 😊
没有评论
