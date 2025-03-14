信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BlackHole micro
Mohammed El Ouamari

BlackHole micro

Mohammed El Ouamari
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 40%
XM.COM-Real 1
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 890
盈利交易:
7 789 (71.52%)
亏损交易:
3 101 (28.48%)
最好交易:
11.96 EUR
最差交易:
-5.60 EUR
毛利:
996.34 EUR (522 997 pips)
毛利亏损:
-850.53 EUR (547 568 pips)
最大连续赢利:
29 (0.81 EUR)
最大连续盈利:
20.57 EUR (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
90.22%
最大入金加载:
109.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.34
长期交易:
5 487 (50.39%)
短期交易:
5 403 (49.61%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.01 EUR
平均利润:
0.13 EUR
平均损失:
-0.27 EUR
最大连续失误:
37 (-49.09 EUR)
最大连续亏损:
-50.13 EUR (18)
每月增长:
7.61%
年度预测:
95.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.19 EUR
最大值:
108.46 EUR (21.73%)
相对跌幅:
结余:
21.73% (108.46 EUR)
净值:
25.30% (128.48 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDm# 3399
EURCADm# 1372
EURGBPm# 1354
EURAUDm# 1082
GBPUSDm# 1016
AUDCADm# 935
EURJPYm# 742
AUDUSDm# 356
USDCADm# 351
USDCHFm# 283
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDm# -6
EURCADm# 30
EURGBPm# 79
EURAUDm# 22
GBPUSDm# -62
AUDCADm# 44
EURJPYm# -15
AUDUSDm# 30
USDCADm# 18
USDCHFm# 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDm# -20K
EURCADm# 3.8K
EURGBPm# 1.8K
EURAUDm# 3.8K
GBPUSDm# -21K
AUDCADm# 4K
EURJPYm# -8.6K
AUDUSDm# 6.1K
USDCADm# 3.2K
USDCHFm# 616
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.96 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +0.81 EUR
最大连续亏损: -49.09 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Hello everyone,

If you're looking for a low-risk, relatively high-profit trading method, you're in the right place. This method has the potential to generate significant profits within a year while maintaining low risk.

To copy my signals, a minimum of $400 is required for micro accounts.

Note:

It’s important to understand that profits are never guaranteed. Losses are a natural part of the financial markets. If you're not prepared to accept the possibility of losses, please do not copy my signals.

Advice:

For the best experience in receiving my signals, I recommend using a VPS to avoid any potential issues.

Good luck to everyone! 😊



没有评论
2025.12.18 23:14
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 23:04
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 13:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.68% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 23:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 13:13
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.99% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BlackHole micro
每月30 USD
40%
0
0
USD
508
EUR
41
100%
10 890
71%
90%
1.17
0.01
EUR
25%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载