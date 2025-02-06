СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Forex Buffet
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Varchev-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
501
Прибыльных трейдов:
500 (99.80%)
Убыточных трейдов:
1 (0.20%)
Лучший трейд:
70.70 BGN
Худший трейд:
-0.06 BGN
Общая прибыль:
1 578.23 BGN (88 109 pips)
Общий убыток:
-0.06 BGN (4 pips)
Макс. серия выигрышей:
393 (1 208.92 BGN)
Макс. прибыль в серии:
1 208.92 BGN (393)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.38%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
26302.83
Длинных трейдов:
289 (57.68%)
Коротких трейдов:
212 (42.32%)
Профит фактор:
26303.83
Мат. ожидание:
3.15 BGN
Средняя прибыль:
3.16 BGN
Средний убыток:
-0.06 BGN
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.06 BGN)
Макс. убыток в серии:
-0.06 BGN (1)
Прирост в месяц:
0.29%
Годовой прогноз:
5.79%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BGN
Максимальная:
0.06 BGN (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.06 BGN)
По эквити:
14.02% (1 571.03 BGN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 131
USDCHF 105
EURUSD 80
USDJPY 28
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 15
CHFJPY 13
AUDJPY 13
GBPCHF 13
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 55
USDCHF 145
EURUSD 46
USDJPY 204
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 53
CHFJPY 56
AUDJPY 42
GBPCHF 50
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 2.9K
USDCHF 7.5K
EURUSD 2.2K
USDJPY 13K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.9K
CHFJPY 6.9K
AUDJPY 4.3K
GBPCHF 3.3K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.70 BGN
Худший трейд: -0 BGN
Макс. серия выигрышей: 393
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 208.92 BGN
Макс. убыток в серии: -0.06 BGN

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Varchev-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
Нет отзывов
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Buffet
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
12K
BGN
49
61%
501
99%
100%
26303.83
3.15
BGN
14%
1:100
