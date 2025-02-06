- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
501
Прибыльных трейдов:
500 (99.80%)
Убыточных трейдов:
1 (0.20%)
Лучший трейд:
70.70 BGN
Худший трейд:
-0.06 BGN
Общая прибыль:
1 578.23 BGN (88 109 pips)
Общий убыток:
-0.06 BGN (4 pips)
Макс. серия выигрышей:
393 (1 208.92 BGN)
Макс. прибыль в серии:
1 208.92 BGN (393)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.38%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
26302.83
Длинных трейдов:
289 (57.68%)
Коротких трейдов:
212 (42.32%)
Профит фактор:
26303.83
Мат. ожидание:
3.15 BGN
Средняя прибыль:
3.16 BGN
Средний убыток:
-0.06 BGN
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.06 BGN)
Макс. убыток в серии:
-0.06 BGN (1)
Прирост в месяц:
0.29%
Годовой прогноз:
5.79%
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BGN
Максимальная:
0.06 BGN (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.06 BGN)
По эквити:
14.02% (1 571.03 BGN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|USDCHF
|105
|EURUSD
|80
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|18
|USDBGN
|17
|EURJPY
|16
|NZDJPY
|15
|CADJPY
|15
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|13
|GBPCHF
|13
|GBPBGN
|10
|AUDCHF
|9
|NZDCHF
|7
|EURCHF
|7
|CADCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|55
|USDCHF
|145
|EURUSD
|46
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|79
|USDBGN
|82
|EURJPY
|71
|NZDJPY
|42
|CADJPY
|53
|CHFJPY
|56
|AUDJPY
|42
|GBPCHF
|50
|GBPBGN
|32
|AUDCHF
|28
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|19
|CADCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|2.9K
|USDCHF
|7.5K
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|9.6K
|USDBGN
|11K
|EURJPY
|8.2K
|NZDJPY
|4.8K
|CADJPY
|3.9K
|CHFJPY
|6.9K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPCHF
|3.3K
|GBPBGN
|4.7K
|AUDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|1.2K
|CADCHF
|878
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.70 BGN
Худший трейд: -0 BGN
Макс. серия выигрышей: 393
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 208.92 BGN
Макс. убыток в серии: -0.06 BGN
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Varchev-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
12K
BGN
BGN
49
61%
501
99%
100%
26303.83
3.15
BGN
BGN
14%
1:100