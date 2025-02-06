シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forex Buffet
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
レビュー0件
信頼性
49週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 16%
Varchev-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
502
利益トレード:
501 (99.80%)
損失トレード:
1 (0.20%)
ベストトレード:
70.70 BGN
最悪のトレード:
-0.06 BGN
総利益:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
総損失:
-0.06 BGN (4 pips)
最大連続の勝ち:
394 (1 214.91 BGN)
最大連続利益:
1 214.91 BGN (394)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
19.38%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
26402.67
長いトレード:
290 (57.77%)
短いトレード:
212 (42.23%)
プロフィットファクター:
26403.67
期待されたペイオフ:
3.16 BGN
平均利益:
3.16 BGN
平均損失:
-0.06 BGN
最大連続の負け:
1 (-0.06 BGN)
最大連続損失:
-0.06 BGN (1)
月間成長:
0.33%
年間予想:
4.09%
アルゴリズム取引:
61%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BGN
最大の:
0.06 BGN (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.06 BGN)
エクイティによる:
14.02% (1 571.03 BGN)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 131
USDCHF 105
EURUSD 80
USDJPY 28
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 14
CHFJPY 13
GBPCHF 13
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 55
USDCHF 145
EURUSD 46
USDJPY 204
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 53
AUDJPY 46
CHFJPY 56
GBPCHF 50
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 2.9K
USDCHF 7.5K
EURUSD 2.2K
USDJPY 13K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.9K
AUDJPY 4.8K
CHFJPY 6.9K
GBPCHF 3.3K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.70 BGN
最悪のトレード: -0 BGN
最大連続の勝ち: 394
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 214.91 BGN
最大連続損失: -0.06 BGN

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Varchev-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
レビューなし
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
