Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Varchev-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
448
Bénéfice trades:
447 (99.77%)
Perte trades:
1 (0.22%)
Meilleure transaction:
21.11 BGN
Pire transaction:
-0.06 BGN
Bénéfice brut:
1 327.81 BGN (81 965 pips)
Perte brute:
-0.06 BGN (4 pips)
Gains consécutifs maximales:
340 (958.50 BGN)
Bénéfice consécutif maximal:
958.50 BGN (340)
Ratio de Sharpe:
0.83
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
19.38%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
22129.17
Longs trades:
267 (59.60%)
Courts trades:
181 (40.40%)
Facteur de profit:
22130.17
Rendement attendu:
2.96 BGN
Bénéfice moyen:
2.97 BGN
Perte moyenne:
-0.06 BGN
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.06 BGN)
Perte consécutive maximale:
-0.06 BGN (1)
Croissance mensuelle:
0.06%
Prévision annuelle:
0.73%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BGN
Maximal:
0.06 BGN (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.06 BGN)
Par fonds propres:
14.02% (1 571.03 BGN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 100
USDCHF 88
EURUSD 80
USDJPY 25
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 14
CHFJPY 13
AUDJPY 13
GBPCHF 12
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 45
USDCHF 124
EURUSD 46
USDJPY 89
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 48
CHFJPY 56
AUDJPY 42
GBPCHF 37
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 2.1K
USDCHF 6.2K
EURUSD 2.2K
USDJPY 11K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.3K
CHFJPY 6.9K
AUDJPY 4.3K
GBPCHF 2.4K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.11 BGN
Pire transaction: -0 BGN
Gains consécutifs maximales: 340
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +958.50 BGN
Perte consécutive maximale: -0.06 BGN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Varchev-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
