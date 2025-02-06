SeñalesSecciones
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 comentarios
Fiabilidad
49 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 16%
Varchev-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
502
Transacciones Rentables:
501 (99.80%)
Transacciones Irrentables:
1 (0.20%)
Mejor transacción:
70.70 BGN
Peor transacción:
-0.06 BGN
Beneficio Bruto:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.06 BGN (4 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
394 (1 214.91 BGN)
Beneficio máximo consecutivo:
1 214.91 BGN (394)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.38%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
26402.67
Transacciones Largas:
290 (57.77%)
Transacciones Cortas:
212 (42.23%)
Factor de Beneficio:
26403.67
Beneficio Esperado:
3.16 BGN
Beneficio medio:
3.16 BGN
Pérdidas medias:
-0.06 BGN
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.06 BGN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.06 BGN (1)
Crecimiento al mes:
0.33%
Pronóstico anual:
4.09%
Trading algorítmico:
61%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BGN
Máxima:
0.06 BGN (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.06 BGN)
De fondos:
14.02% (1 571.03 BGN)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 131
USDCHF 105
EURUSD 80
USDJPY 28
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 14
CHFJPY 13
GBPCHF 13
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 55
USDCHF 145
EURUSD 46
USDJPY 204
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 53
AUDJPY 46
CHFJPY 56
GBPCHF 50
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 2.9K
USDCHF 7.5K
EURUSD 2.2K
USDJPY 13K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.9K
AUDJPY 4.8K
CHFJPY 6.9K
GBPCHF 3.3K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.70 BGN
Peor transacción: -0 BGN
Máximo de ganancias consecutivas: 394
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 214.91 BGN
Pérdidas máximas consecutivas: -0.06 BGN

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Varchev-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
