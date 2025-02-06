- Incremento
Total de Trades:
502
Transacciones Rentables:
501 (99.80%)
Transacciones Irrentables:
1 (0.20%)
Mejor transacción:
70.70 BGN
Peor transacción:
-0.06 BGN
Beneficio Bruto:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.06 BGN (4 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
394 (1 214.91 BGN)
Beneficio máximo consecutivo:
1 214.91 BGN (394)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
19.38%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
26402.67
Transacciones Largas:
290 (57.77%)
Transacciones Cortas:
212 (42.23%)
Factor de Beneficio:
26403.67
Beneficio Esperado:
3.16 BGN
Beneficio medio:
3.16 BGN
Pérdidas medias:
-0.06 BGN
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.06 BGN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.06 BGN (1)
Crecimiento al mes:
0.33%
Pronóstico anual:
4.09%
Trading algorítmico:
61%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BGN
Máxima:
0.06 BGN (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.06 BGN)
De fondos:
14.02% (1 571.03 BGN)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|USDCHF
|105
|EURUSD
|80
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|18
|USDBGN
|17
|EURJPY
|16
|NZDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|14
|CHFJPY
|13
|GBPCHF
|13
|GBPBGN
|10
|AUDCHF
|9
|NZDCHF
|7
|EURCHF
|7
|CADCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|55
|USDCHF
|145
|EURUSD
|46
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|79
|USDBGN
|82
|EURJPY
|71
|NZDJPY
|42
|CADJPY
|53
|AUDJPY
|46
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|50
|GBPBGN
|32
|AUDCHF
|28
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|19
|CADCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|2.9K
|USDCHF
|7.5K
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|9.6K
|USDBGN
|11K
|EURJPY
|8.2K
|NZDJPY
|4.8K
|CADJPY
|3.9K
|AUDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|6.9K
|GBPCHF
|3.3K
|GBPBGN
|4.7K
|AUDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|1.2K
|CADCHF
|878
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Varchev-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
