Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Varchev-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
448
Kârla kapanan işlemler:
447 (99.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.22%)
En iyi işlem:
21.11 BGN
En kötü işlem:
-0.06 BGN
Brüt kâr:
1 327.81 BGN (81 965 pips)
Brüt zarar:
-0.06 BGN (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
340 (958.50 BGN)
Maksimum ardışık kâr:
958.50 BGN (340)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.38%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
22129.17
Alış işlemleri:
267 (59.60%)
Satış işlemleri:
181 (40.40%)
Kâr faktörü:
22130.17
Beklenen getiri:
2.96 BGN
Ortalama kâr:
2.97 BGN
Ortalama zarar:
-0.06 BGN
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.06 BGN)
Maksimum ardışık zarar:
-0.06 BGN (1)
Aylık büyüme:
0.06%
Yıllık tahmin:
0.73%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BGN
Maksimum:
0.06 BGN (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.06 BGN)
Varlığa göre:
14.02% (1 571.03 BGN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 100
USDCHF 88
EURUSD 80
USDJPY 25
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 14
CHFJPY 13
AUDJPY 13
GBPCHF 12
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 45
USDCHF 124
EURUSD 46
USDJPY 89
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 48
CHFJPY 56
AUDJPY 42
GBPCHF 37
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 2.1K
USDCHF 6.2K
EURUSD 2.2K
USDJPY 11K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.3K
CHFJPY 6.9K
AUDJPY 4.3K
GBPCHF 2.4K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.11 BGN
En kötü işlem: -0 BGN
Maksimum ardışık kazanç: 340
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +958.50 BGN
Maksimum ardışık zarar: -0.06 BGN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Varchev-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Buffet
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
11K
BGN
36
58%
448
99%
100%
22130.16
2.96
BGN
14%
1:100
