SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex Buffet
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Varchev-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
448
Profit Trade:
447 (99.77%)
Loss Trade:
1 (0.22%)
Best Trade:
21.11 BGN
Worst Trade:
-0.06 BGN
Profitto lordo:
1 327.81 BGN (81 965 pips)
Perdita lorda:
-0.06 BGN (4 pips)
Vincite massime consecutive:
340 (958.50 BGN)
Massimo profitto consecutivo:
958.50 BGN (340)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
22129.17
Long Trade:
267 (59.60%)
Short Trade:
181 (40.40%)
Fattore di profitto:
22130.17
Profitto previsto:
2.96 BGN
Profitto medio:
2.97 BGN
Perdita media:
-0.06 BGN
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 BGN)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 BGN (1)
Crescita mensile:
0.06%
Previsione annuale:
0.73%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BGN
Massimale:
0.06 BGN (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.06 BGN)
Per equità:
14.02% (1 571.03 BGN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 100
USDCHF 88
EURUSD 80
USDJPY 25
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 14
CHFJPY 13
AUDJPY 13
GBPCHF 12
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 45
USDCHF 124
EURUSD 46
USDJPY 89
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 48
CHFJPY 56
AUDJPY 42
GBPCHF 37
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 2.1K
USDCHF 6.2K
EURUSD 2.2K
USDJPY 11K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.3K
CHFJPY 6.9K
AUDJPY 4.3K
GBPCHF 2.4K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.11 BGN
Worst Trade: -0 BGN
Vincite massime consecutive: 340
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +958.50 BGN
Massima perdita consecutiva: -0.06 BGN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Varchev-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Buffet
30USD al mese
13%
0
0
USD
11K
BGN
36
58%
448
99%
100%
22130.16
2.96
BGN
14%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.