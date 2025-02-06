SinaisSeções
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 comentários
Confiabilidade
49 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
Varchev-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
502
Negociações com lucro:
501 (99.80%)
Negociações com perda:
1 (0.20%)
Melhor negociação:
70.70 BGN
Pior negociação:
-0.06 BGN
Lucro bruto:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
Perda bruta:
-0.06 BGN (4 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
394 (1 214.91 BGN)
Máximo lucro consecutivo:
1 214.91 BGN (394)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.38%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
26402.67
Negociações longas:
290 (57.77%)
Negociações curtas:
212 (42.23%)
Fator de lucro:
26403.67
Valor esperado:
3.16 BGN
Lucro médio:
3.16 BGN
Perda média:
-0.06 BGN
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.06 BGN)
Máxima perda consecutiva:
-0.06 BGN (1)
Crescimento mensal:
0.33%
Previsão anual:
4.09%
Algotrading:
61%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BGN
Máximo:
0.06 BGN (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.06 BGN)
Pelo Capital Líquido:
14.02% (1 571.03 BGN)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 131
USDCHF 105
EURUSD 80
USDJPY 28
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 14
CHFJPY 13
GBPCHF 13
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 55
USDCHF 145
EURUSD 46
USDJPY 204
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 53
AUDJPY 46
CHFJPY 56
GBPCHF 50
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 2.9K
USDCHF 7.5K
EURUSD 2.2K
USDJPY 13K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.9K
AUDJPY 4.8K
CHFJPY 6.9K
GBPCHF 3.3K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.70 BGN
Pior negociação: -0 BGN
Máximo de vitórias consecutivas: 394
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 214.91 BGN
Máxima perda consecutiva: -0.06 BGN

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Varchev-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
Sem comentários
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Forex Buffet
16%
0
0
USD
12K
BGN
49
61%
502
99%
100%
26403.66
3.16
BGN
14%
1:100
