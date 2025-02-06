- Crescimento
Negociações:
502
Negociações com lucro:
501 (99.80%)
Negociações com perda:
1 (0.20%)
Melhor negociação:
70.70 BGN
Pior negociação:
-0.06 BGN
Lucro bruto:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
Perda bruta:
-0.06 BGN (4 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
394 (1 214.91 BGN)
Máximo lucro consecutivo:
1 214.91 BGN (394)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
19.38%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
26402.67
Negociações longas:
290 (57.77%)
Negociações curtas:
212 (42.23%)
Fator de lucro:
26403.67
Valor esperado:
3.16 BGN
Lucro médio:
3.16 BGN
Perda média:
-0.06 BGN
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.06 BGN)
Máxima perda consecutiva:
-0.06 BGN (1)
Crescimento mensal:
0.33%
Previsão anual:
4.09%
Algotrading:
61%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BGN
Máximo:
0.06 BGN (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.06 BGN)
Pelo Capital Líquido:
14.02% (1 571.03 BGN)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|USDCHF
|105
|EURUSD
|80
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|18
|USDBGN
|17
|EURJPY
|16
|NZDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|14
|CHFJPY
|13
|GBPCHF
|13
|GBPBGN
|10
|AUDCHF
|9
|NZDCHF
|7
|EURCHF
|7
|CADCHF
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|55
|USDCHF
|145
|EURUSD
|46
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|79
|USDBGN
|82
|EURJPY
|71
|NZDJPY
|42
|CADJPY
|53
|AUDJPY
|46
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|50
|GBPBGN
|32
|AUDCHF
|28
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|19
|CADCHF
|14
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|2.9K
|USDCHF
|7.5K
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|9.6K
|USDBGN
|11K
|EURJPY
|8.2K
|NZDJPY
|4.8K
|CADJPY
|3.9K
|AUDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|6.9K
|GBPCHF
|3.3K
|GBPBGN
|4.7K
|AUDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|1.2K
|CADCHF
|878
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.70 BGN
Pior negociação: -0 BGN
Máximo de vitórias consecutivas: 394
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 214.91 BGN
Máxima perda consecutiva: -0.06 BGN
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Varchev-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FBS-Real
|2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
Sem comentários
