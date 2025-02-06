- 成长
交易:
502
盈利交易:
501 (99.80%)
亏损交易:
1 (0.20%)
最好交易:
70.70 BGN
最差交易:
-0.06 BGN
毛利:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
毛利亏损:
-0.06 BGN (4 pips)
最大连续赢利:
394 (1 214.91 BGN)
最大连续盈利:
1 214.91 BGN (394)
夏普比率:
0.60
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.38%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
26402.67
长期交易:
290 (57.77%)
短期交易:
212 (42.23%)
利润因子:
26403.67
预期回报:
3.16 BGN
平均利润:
3.16 BGN
平均损失:
-0.06 BGN
最大连续失误:
1 (-0.06 BGN)
最大连续亏损:
-0.06 BGN (1)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.09%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BGN
最大值:
0.06 BGN (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.06 BGN)
净值:
14.02% (1 571.03 BGN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|USDCHF
|105
|EURUSD
|80
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|18
|USDBGN
|17
|EURJPY
|16
|NZDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|14
|CHFJPY
|13
|GBPCHF
|13
|GBPBGN
|10
|AUDCHF
|9
|NZDCHF
|7
|EURCHF
|7
|CADCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|55
|USDCHF
|145
|EURUSD
|46
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|79
|USDBGN
|82
|EURJPY
|71
|NZDJPY
|42
|CADJPY
|53
|AUDJPY
|46
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|50
|GBPBGN
|32
|AUDCHF
|28
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|19
|CADCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|2.9K
|USDCHF
|7.5K
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|9.6K
|USDBGN
|11K
|EURJPY
|8.2K
|NZDJPY
|4.8K
|CADJPY
|3.9K
|AUDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|6.9K
|GBPCHF
|3.3K
|GBPBGN
|4.7K
|AUDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|1.2K
|CADCHF
|878
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
