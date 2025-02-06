信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Forex Buffet
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0条评论
可靠性
49
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 16%
Varchev-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
502
盈利交易:
501 (99.80%)
亏损交易:
1 (0.20%)
最好交易:
70.70 BGN
最差交易:
-0.06 BGN
毛利:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
毛利亏损:
-0.06 BGN (4 pips)
最大连续赢利:
394 (1 214.91 BGN)
最大连续盈利:
1 214.91 BGN (394)
夏普比率:
0.60
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.38%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
26402.67
长期交易:
290 (57.77%)
短期交易:
212 (42.23%)
利润因子:
26403.67
预期回报:
3.16 BGN
平均利润:
3.16 BGN
平均损失:
-0.06 BGN
最大连续失误:
1 (-0.06 BGN)
最大连续亏损:
-0.06 BGN (1)
每月增长:
0.34%
年度预测:
4.09%
算法交易:
61%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BGN
最大值:
0.06 BGN (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.06 BGN)
净值:
14.02% (1 571.03 BGN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 131
USDCHF 105
EURUSD 80
USDJPY 28
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 14
CHFJPY 13
GBPCHF 13
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 55
USDCHF 145
EURUSD 46
USDJPY 204
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 53
AUDJPY 46
CHFJPY 56
GBPCHF 50
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 2.9K
USDCHF 7.5K
EURUSD 2.2K
USDJPY 13K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.9K
AUDJPY 4.8K
CHFJPY 6.9K
GBPCHF 3.3K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70.70 BGN
最差交易: -0 BGN
最大连续赢利: 394
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 214.91 BGN
最大连续亏损: -0.06 BGN

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Varchev-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
没有评论
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 23:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 23:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 07:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.06 09:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
复制

