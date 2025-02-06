SignaleKategorien
Kaloyan Ivanov

Forex Buffet

Kaloyan Ivanov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
Varchev-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
502
Gewinntrades:
501 (99.80%)
Verlusttrades:
1 (0.20%)
Bester Trade:
70.70 BGN
Schlechtester Trade:
-0.06 BGN
Bruttoprofit:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
Bruttoverlust:
-0.06 BGN (4 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
394 (1 214.91 BGN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 214.91 BGN (394)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.38%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
26402.67
Long-Positionen:
290 (57.77%)
Short-Positionen:
212 (42.23%)
Profit-Faktor:
26403.67
Mathematische Gewinnerwartung:
3.16 BGN
Durchschnittlicher Profit:
3.16 BGN
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 BGN
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.06 BGN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.06 BGN (1)
Wachstum pro Monat :
0.33%
Jahresprognose:
4.09%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BGN
Maximaler:
0.06 BGN (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.06 BGN)
Kapital:
14.02% (1 571.03 BGN)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 131
USDCHF 105
EURUSD 80
USDJPY 28
GBPJPY 18
USDBGN 17
EURJPY 16
NZDJPY 15
CADJPY 15
AUDJPY 14
CHFJPY 13
GBPCHF 13
GBPBGN 10
AUDCHF 9
NZDCHF 7
EURCHF 7
CADCHF 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 55
USDCHF 145
EURUSD 46
USDJPY 204
GBPJPY 79
USDBGN 82
EURJPY 71
NZDJPY 42
CADJPY 53
AUDJPY 46
CHFJPY 56
GBPCHF 50
GBPBGN 32
AUDCHF 28
NZDCHF 18
EURCHF 19
CADCHF 14
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 2.9K
USDCHF 7.5K
EURUSD 2.2K
USDJPY 13K
GBPJPY 9.6K
USDBGN 11K
EURJPY 8.2K
NZDJPY 4.8K
CADJPY 3.9K
AUDJPY 4.8K
CHFJPY 6.9K
GBPCHF 3.3K
GBPBGN 4.7K
AUDCHF 1.7K
NZDCHF 1.2K
EURCHF 1.2K
CADCHF 878
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.70 BGN
Schlechtester Trade: -0 BGN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 394
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 214.91 BGN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.06 BGN

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Varchev-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
