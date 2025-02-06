- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
502
Gewinntrades:
501 (99.80%)
Verlusttrades:
1 (0.20%)
Bester Trade:
70.70 BGN
Schlechtester Trade:
-0.06 BGN
Bruttoprofit:
1 584.22 BGN (88 562 pips)
Bruttoverlust:
-0.06 BGN (4 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
394 (1 214.91 BGN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 214.91 BGN (394)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
19.38%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
26402.67
Long-Positionen:
290 (57.77%)
Short-Positionen:
212 (42.23%)
Profit-Faktor:
26403.67
Mathematische Gewinnerwartung:
3.16 BGN
Durchschnittlicher Profit:
3.16 BGN
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 BGN
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.06 BGN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.06 BGN (1)
Wachstum pro Monat :
0.33%
Jahresprognose:
4.09%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BGN
Maximaler:
0.06 BGN (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.06 BGN)
Kapital:
14.02% (1 571.03 BGN)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|131
|USDCHF
|105
|EURUSD
|80
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|18
|USDBGN
|17
|EURJPY
|16
|NZDJPY
|15
|CADJPY
|15
|AUDJPY
|14
|CHFJPY
|13
|GBPCHF
|13
|GBPBGN
|10
|AUDCHF
|9
|NZDCHF
|7
|EURCHF
|7
|CADCHF
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|55
|USDCHF
|145
|EURUSD
|46
|USDJPY
|204
|GBPJPY
|79
|USDBGN
|82
|EURJPY
|71
|NZDJPY
|42
|CADJPY
|53
|AUDJPY
|46
|CHFJPY
|56
|GBPCHF
|50
|GBPBGN
|32
|AUDCHF
|28
|NZDCHF
|18
|EURCHF
|19
|CADCHF
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|2.9K
|USDCHF
|7.5K
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|13K
|GBPJPY
|9.6K
|USDBGN
|11K
|EURJPY
|8.2K
|NZDJPY
|4.8K
|CADJPY
|3.9K
|AUDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|6.9K
|GBPCHF
|3.3K
|GBPBGN
|4.7K
|AUDCHF
|1.7K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|1.2K
|CADCHF
|878
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +70.70 BGN
Schlechtester Trade: -0 BGN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 394
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 214.91 BGN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.06 BGN
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Varchev-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Recommended for an account with more than 5K EUR. Just enjoy the eating from the Forex Buffet.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
USD
12K
BGN
BGN
49
61%
502
99%
100%
26403.66
3.16
BGN
BGN
14%
1:100