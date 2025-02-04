СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / US 500 Growth
Hock Guan Koh

US 500 Growth

Hock Guan Koh
0 отзывов
Надежность
58 недель
1 / 267 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 161%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
484
Прибыльных трейдов:
385 (79.54%)
Убыточных трейдов:
99 (20.45%)
Лучший трейд:
448.28 SGD
Худший трейд:
-361.38 SGD
Общая прибыль:
11 720.79 SGD (1 263 874 pips)
Общий убыток:
-5 419.99 SGD (475 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (1 040.40 SGD)
Макс. прибыль в серии:
1 040.40 SGD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
71.58%
Макс. загрузка депозита:
14.38%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.34
Длинных трейдов:
484 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
13.02 SGD
Средняя прибыль:
30.44 SGD
Средний убыток:
-54.75 SGD
Макс. серия проигрышей:
5 (-295.47 SGD)
Макс. убыток в серии:
-755.27 SGD (4)
Прирост в месяц:
9.18%
Годовой прогноз:
111.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 SGD
Максимальная:
755.27 SGD (5.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.21% (755.27 SGD)
По эквити:
52.35% (403.92 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 788K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +448.28 SGD
Худший трейд: -361 SGD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 040.40 SGD
Макс. убыток в серии: -295.47 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.26 × 131
ICMarkets-MT5
2.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
3.91 × 658
ICMarketsSC-MT5-4
4.29 × 7
ICTrading-MT5-4
11.71 × 152
FusionMarkets-Live
25.11 × 27
This signal on average monthly about 2-5% return

Pros and Cons

Pros

✅ This EA is quite accurate, and seldom has a loss trade.

✅ Number 1 Rule: EA don't take the risk that might blow up the account

✅ From 2018 - 2024 with the bad economy in 2018, covid in 2020 and 2022 high inflation this strategy still works well and manages to get a compounding profit of 50% per year


Cons

❌ This is not a get-rich-quick. 

❌ Not the type of signal with a very high return (20% monthly etc..)


Any Question Telegram Me https://t.me/RealKohHG



Нет отзывов
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 18:29 2025.07.24 18:29:15  

I have withdraw some passive income $65.21 from this signal to maintain $10,000 in this account

2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 13:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.23 22:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
