시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / US 500 Growth
Hock Guan Koh

US 500 Growth

Hock Guan Koh
0 리뷰
안정성
58
1 / 267 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 161%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
484
이익 거래:
385 (79.54%)
손실 거래:
99 (20.45%)
최고의 거래:
448.28 SGD
최악의 거래:
-361.38 SGD
총 수익:
11 720.79 SGD (1 263 874 pips)
총 손실:
-5 419.99 SGD (475 702 pips)
연속 최대 이익:
42 (1 040.40 SGD)
연속 최대 이익:
1 040.40 SGD (42)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
70.56%
최대 입금량:
14.38%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.34
롱(주식매수):
484 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
13.02 SGD
평균 이익:
30.44 SGD
평균 손실:
-54.75 SGD
연속 최대 손실:
5 (-295.47 SGD)
연속 최대 손실:
-755.27 SGD (4)
월별 성장률:
3.73%
연간 예측:
45.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 SGD
최대한의:
755.27 SGD (5.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.21% (755.27 SGD)
자본금별:
52.35% (403.92 SGD)

배포

심볼 Sell Buy
US500 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US500 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US500 788K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +448.28 SGD
최악의 거래: -361 SGD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 040.40 SGD
연속 최대 손실: -295.47 SGD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarkets-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.26 × 131
ICMarkets-MT5
2.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
3.91 × 658
ICMarketsSC-MT5-4
4.29 × 7
ICTrading-MT5-4
11.71 × 152
FusionMarkets-Live
25.11 × 27
This signal on average monthly about 2-5% return

Pros and Cons

Pros

✅ This EA is quite accurate, and seldom has a loss trade.

✅ Number 1 Rule: EA don't take the risk that might blow up the account

✅ From 2018 - 2024 with the bad economy in 2018, covid in 2020 and 2022 high inflation this strategy still works well and manages to get a compounding profit of 50% per year


Cons

❌ This is not a get-rich-quick. 

❌ Not the type of signal with a very high return (20% monthly etc..)


Any Question Telegram Me https://t.me/RealKohHG



리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 16:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 18:29 2025.07.24 18:29:15  

I have withdraw some passive income $65.21 from this signal to maintain $10,000 in this account

2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
US 500 Growth
월별 30 USD
161%
1
267
USD
990
SGD
58
100%
484
79%
71%
2.16
13.02
SGD
52%
1:500
복제

