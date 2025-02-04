- 자본
- 축소
트레이드:
484
이익 거래:
385 (79.54%)
손실 거래:
99 (20.45%)
최고의 거래:
448.28 SGD
최악의 거래:
-361.38 SGD
총 수익:
11 720.79 SGD (1 263 874 pips)
총 손실:
-5 419.99 SGD (475 702 pips)
연속 최대 이익:
42 (1 040.40 SGD)
연속 최대 이익:
1 040.40 SGD (42)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
70.56%
최대 입금량:
14.38%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.34
롱(주식매수):
484 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
13.02 SGD
평균 이익:
30.44 SGD
평균 손실:
-54.75 SGD
연속 최대 손실:
5 (-295.47 SGD)
연속 최대 손실:
-755.27 SGD (4)
월별 성장률:
3.73%
연간 예측:
45.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 SGD
최대한의:
755.27 SGD (5.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.21% (755.27 SGD)
자본금별:
52.35% (403.92 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|788K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +448.28 SGD
최악의 거래: -361 SGD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 040.40 SGD
연속 최대 손실: -295.47 SGD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarkets-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This signal on average monthly about 2-5% return
Pros and Cons
Pros
✅ This EA is quite accurate, and seldom has a loss trade.
✅ Number 1 Rule: EA don't take the risk that might blow up the account
✅ From 2018 - 2024 with the bad economy in 2018, covid in 2020 and 2022 high inflation this strategy still works well and manages to get a compounding profit of 50% per year
Cons
❌ This is not a get-rich-quick.
❌ Not the type of signal with a very high return (20% monthly etc..)
Any Question Telegram Me: https://t.me/RealKohHG
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
161%
1
267
USD
USD
990
SGD
SGD
58
100%
484
79%
71%
2.16
13.02
SGD
SGD
52%
1:500