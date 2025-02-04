信号部分
信号 / MetaTrader 5 / US 500 Growth
Hock Guan Koh

US 500 Growth

Hock Guan Koh
0条评论
可靠性
58
1 / 267 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 161%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
484
盈利交易:
385 (79.54%)
亏损交易:
99 (20.45%)
最好交易:
448.28 SGD
最差交易:
-361.38 SGD
毛利:
11 720.79 SGD (1 263 874 pips)
毛利亏损:
-5 419.99 SGD (475 702 pips)
最大连续赢利:
42 (1 040.40 SGD)
最大连续盈利:
1 040.40 SGD (42)
夏普比率:
0.21
交易活动:
71.58%
最大入金加载:
14.38%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.34
长期交易:
484 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.16
预期回报:
13.02 SGD
平均利润:
30.44 SGD
平均损失:
-54.75 SGD
最大连续失误:
5 (-295.47 SGD)
最大连续亏损:
-755.27 SGD (4)
每月增长:
7.12%
年度预测:
86.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 SGD
最大值:
755.27 SGD (5.71%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (755.27 SGD)
净值:
52.35% (403.92 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 484
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 788K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +448.28 SGD
最差交易: -361 SGD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 040.40 SGD
最大连续亏损: -295.47 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.26 × 131
ICMarkets-MT5
2.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
3.91 × 658
ICMarketsSC-MT5-4
4.29 × 7
ICTrading-MT5-4
11.71 × 152
FusionMarkets-Live
25.11 × 27
This signal on average monthly about 2-5% return

Pros and Cons

Pros

✅ This EA is quite accurate, and seldom has a loss trade.

✅ Number 1 Rule: EA don't take the risk that might blow up the account

✅ From 2018 - 2024 with the bad economy in 2018, covid in 2020 and 2022 high inflation this strategy still works well and manages to get a compounding profit of 50% per year


Cons

❌ This is not a get-rich-quick. 

❌ Not the type of signal with a very high return (20% monthly etc..)


Any Question Telegram Me https://t.me/RealKohHG



没有评论
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 18:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 06:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 18:29 2025.07.24 18:29:15  

I have withdraw some passive income $65.21 from this signal to maintain $10,000 in this account

2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 13:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.23 22:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
