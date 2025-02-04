- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
484
盈利交易:
385 (79.54%)
亏损交易:
99 (20.45%)
最好交易:
448.28 SGD
最差交易:
-361.38 SGD
毛利:
11 720.79 SGD (1 263 874 pips)
毛利亏损:
-5 419.99 SGD (475 702 pips)
最大连续赢利:
42 (1 040.40 SGD)
最大连续盈利:
1 040.40 SGD (42)
夏普比率:
0.21
交易活动:
71.58%
最大入金加载:
14.38%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.34
长期交易:
484 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.16
预期回报:
13.02 SGD
平均利润:
30.44 SGD
平均损失:
-54.75 SGD
最大连续失误:
5 (-295.47 SGD)
最大连续亏损:
-755.27 SGD (4)
每月增长:
7.12%
年度预测:
86.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 SGD
最大值:
755.27 SGD (5.71%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (755.27 SGD)
净值:
52.35% (403.92 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|788K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +448.28 SGD
最差交易: -361 SGD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 040.40 SGD
最大连续亏损: -295.47 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This signal on average monthly about 2-5% return
Pros and Cons
Pros
✅ This EA is quite accurate, and seldom has a loss trade.
✅ Number 1 Rule: EA don't take the risk that might blow up the account
✅ From 2018 - 2024 with the bad economy in 2018, covid in 2020 and 2022 high inflation this strategy still works well and manages to get a compounding profit of 50% per year
Cons
❌ This is not a get-rich-quick.
❌ Not the type of signal with a very high return (20% monthly etc..)
没有评论
I have withdraw some passive income $65.21 from this signal to maintain $10,000 in this account
