- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|445
|GBPUSDmicro
|27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDmicro
|472
|GBPUSDmicro
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDmicro
|11K
|GBPUSDmicro
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, with initial positions based on pivot point levels to identify strategic and precise entry points.
Capital Management: Allows for a 100% top-up of the total managed funds to bolster capital resilience and ensure trading durability.
Performance: Designed to effectively control risks while leveraging market movements to maximize profitability.
This trading system is crafted for investors aiming to capitalize on AUDUSD market opportunities, combining a pivot point-based entry strategy with robust risk management for consistent performance.
USD
USD
USD