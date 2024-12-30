СигналыРазделы
Ade Yonathan Lisanto

ATPRO v3 AU

Ade Yonathan Lisanto
0 отзывов
Надежность
108 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 164%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
472
Прибыльных трейдов:
317 (67.16%)
Убыточных трейдов:
155 (32.84%)
Лучший трейд:
335.15 USD
Худший трейд:
-46.51 USD
Общая прибыль:
884.31 USD (68 975 pips)
Общий убыток:
-384.94 USD (55 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (9.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.18 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
68.71%
Макс. загрузка депозита:
4.74%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.29
Длинных трейдов:
230 (48.73%)
Коротких трейдов:
242 (51.27%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
2.79 USD
Средний убыток:
-2.48 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-217.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.84 USD (9)
Прирост в месяц:
4.24%
Годовой прогноз:
51.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.76 USD
Максимальная:
217.84 USD (42.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.93% (217.84 USD)
По эквити:
20.10% (99.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 445
GBPUSDmicro 27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 472
GBPUSDmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 11K
GBPUSDmicro 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +335.15 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +9.05 USD
Макс. убыток в серии: -217.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, with initial positions based on pivot point levels to identify strategic and precise entry points.
Capital Management: Allows for a 100% top-up of the total managed funds to bolster capital resilience and ensure trading durability.
Performance: Designed to effectively control risks while leveraging market movements to maximize profitability.

This trading system is crafted for investors aiming to capitalize on AUDUSD market opportunities, combining a pivot point-based entry strategy with robust risk management for consistent performance.


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
No swaps are charged
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.02.21 19:07
No swaps are charged
2025.02.21 19:07
No swaps are charged
2025.02.20 22:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.21 01:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 10:18
No swaps are charged
2025.01.06 10:18
No swaps are charged
2024.12.30 17:41
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.28% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 11:03
No swaps are charged on the signal account
