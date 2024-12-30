SegnaliSezioni
Ade Yonathan Lisanto

ATPRO v3 AU

Ade Yonathan Lisanto
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 145%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
281 (66.90%)
Loss Trade:
139 (33.10%)
Best Trade:
335.15 USD
Worst Trade:
-46.51 USD
Profitto lordo:
825.27 USD (61 527 pips)
Perdita lorda:
-362.29 USD (49 806 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (9.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
409.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
65.69%
Massimo carico di deposito:
3.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
202 (48.10%)
Short Trade:
218 (51.90%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-2.61 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-217.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-217.84 USD (9)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
19.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.76 USD
Massimale:
217.84 USD (42.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.93% (217.84 USD)
Per equità:
8.45% (1.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 393
GBPUSDmicro 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 436
GBPUSDmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 9.9K
GBPUSDmicro 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +335.15 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +9.05 USD
Massima perdita consecutiva: -217.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, with initial positions based on pivot point levels to identify strategic and precise entry points.
Capital Management: Allows for a 100% top-up of the total managed funds to bolster capital resilience and ensure trading durability.
Performance: Designed to effectively control risks while leveraging market movements to maximize profitability.

This trading system is crafted for investors aiming to capitalize on AUDUSD market opportunities, combining a pivot point-based entry strategy with robust risk management for consistent performance.


Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
No swaps are charged
2025.08.01 08:35
No swaps are charged on the signal account
2025.02.21 19:07
No swaps are charged
2025.02.21 19:07
No swaps are charged
2025.02.20 22:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.21 01:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 10:18
No swaps are charged
2025.01.06 10:18
No swaps are charged
2024.12.30 17:41
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.28% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 11:03
No swaps are charged on the signal account
