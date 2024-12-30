- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|393
|GBPUSDmicro
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|436
|GBPUSDmicro
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|9.9K
|GBPUSDmicro
|1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Utilizes an averaging martingale approach, with initial positions based on pivot point levels to identify strategic and precise entry points.
Capital Management: Allows for a 100% top-up of the total managed funds to bolster capital resilience and ensure trading durability.
Performance: Designed to effectively control risks while leveraging market movements to maximize profitability.
This trading system is crafted for investors aiming to capitalize on AUDUSD market opportunities, combining a pivot point-based entry strategy with robust risk management for consistent performance.
