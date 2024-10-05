СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Darwinex tradewave
Chou Hei Leong

Darwinex tradewave

Chou Hei Leong
0 отзывов
Надежность
65 недель
1 / 6.4K USD
Копировать за 65 USD в месяц
прирост с 2024 1 204%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 856
Прибыльных трейдов:
1 392 (36.09%)
Убыточных трейдов:
2 464 (63.90%)
Лучший трейд:
77 982.06 USD
Худший трейд:
-29 278.24 USD
Общая прибыль:
4 607 916.60 USD (1 405 066 pips)
Общий убыток:
-3 395 029.05 USD (898 493 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (94 874.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
165 910.74 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
90.58%
Макс. загрузка депозита:
113.59%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.24
Длинных трейдов:
2 511 (65.12%)
Коротких трейдов:
1 345 (34.88%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
314.55 USD
Средняя прибыль:
3 310.28 USD
Средний убыток:
-1 377.85 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-18 155.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-101 465.91 USD (7)
Прирост в месяц:
50.70%
Годовой прогноз:
615.15%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 732.07 USD
Максимальная:
231 617.23 USD (39.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.12% (231 700.50 USD)
По эквити:
19.69% (119 582.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1047
NDX 878
WS30 714
NI225 572
STOXX50E 187
EURUSD 162
USDJPY 148
AUDUSD 96
USDCHF 25
GBPJPY 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3M
NDX 73K
WS30 -18K
NI225 9K
STOXX50E -41K
EURUSD -842
USDJPY -40K
AUDUSD -38K
USDCHF -4.5K
GBPJPY -3K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 392K
NDX 34K
WS30 -5K
NI225 2.7K
STOXX50E -4.8K
EURUSD 709
USDJPY 5.6K
AUDUSD -5.2K
USDCHF -225
GBPJPY -1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77 982.06 USD
Худший трейд: -29 278 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +94 874.84 USD
Макс. убыток в серии: -18 155.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1599
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.90 × 385
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
3.67 × 18
AdmiralMarkets-Live
3.71 × 288
VantageFXInternational-Live
3.83 × 29
еще 15...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

While you can subscribe to my trading signal here on MQL5, I highly recommend investing in my DARWIN $AMJY instead (Invest here).

On Darwinex, your investment benefits from professional risk management. Darwinex adjusts and controls the risk of my trading activity, ensuring that the portfolio’s monthly maximum target VaR (95%) is capped at 6.5%.

This means that compared to simply copying trades, investing in DARWIN $AMJY offers a more balanced approach—capturing the potential returns while significantly reducing the risks of following a single trader directly.

👉 Start Investing in DARWIN $AMJY


Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 04:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 20:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 10:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwinex tradewave
65 USD в месяц
1 204%
1
6.4K
USD
1.3M
USD
65
84%
3 856
36%
91%
1.35
314.55
USD
39%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.