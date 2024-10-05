- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|NDX
|878
|WS30
|714
|NI225
|572
|STOXX50E
|187
|EURUSD
|162
|USDJPY
|148
|AUDUSD
|96
|USDCHF
|25
|GBPJPY
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3M
|NDX
|73K
|WS30
|-18K
|NI225
|9K
|STOXX50E
|-41K
|EURUSD
|-842
|USDJPY
|-40K
|AUDUSD
|-38K
|USDCHF
|-4.5K
|GBPJPY
|-3K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|392K
|NDX
|34K
|WS30
|-5K
|NI225
|2.7K
|STOXX50E
|-4.8K
|EURUSD
|709
|USDJPY
|5.6K
|AUDUSD
|-5.2K
|USDCHF
|-225
|GBPJPY
|-1.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1599
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.90 × 385
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.31 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.67 × 18
|
AdmiralMarkets-Live
|3.71 × 288
|
VantageFXInternational-Live
|3.83 × 29
While you can subscribe to my trading signal here on MQL5, I highly recommend investing in my DARWIN $AMJY instead (Invest here).
On Darwinex, your investment benefits from professional risk management. Darwinex adjusts and controls the risk of my trading activity, ensuring that the portfolio’s monthly maximum target VaR (95%) is capped at 6.5%.
This means that compared to simply copying trades, investing in DARWIN $AMJY offers a more balanced approach—capturing the potential returns while significantly reducing the risks of following a single trader directly.
👉 Start Investing in DARWIN $AMJY
USD
USD
USD