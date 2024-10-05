- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 853
盈利交易:
1 391 (36.10%)
亏损交易:
2 462 (63.90%)
最好交易:
77 982.06 USD
最差交易:
-29 278.24 USD
毛利:
4 607 730.10 USD (1 405 047 pips)
毛利亏损:
-3 392 874.31 USD (898 224 pips)
最大连续赢利:
10 (94 874.84 USD)
最大连续盈利:
165 910.74 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.58%
最大入金加载:
113.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.25
长期交易:
2 510 (65.14%)
短期交易:
1 343 (34.86%)
利润因子:
1.36
预期回报:
315.30 USD
平均利润:
3 312.53 USD
平均损失:
-1 378.10 USD
最大连续失误:
25 (-18 155.45 USD)
最大连续亏损:
-101 465.91 USD (7)
每月增长:
50.93%
年度预测:
617.90%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
3 732.07 USD
最大值:
231 617.23 USD (39.12%)
相对跌幅:
结余:
39.12% (231 700.50 USD)
净值:
19.69% (119 582.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1047
|NDX
|878
|WS30
|713
|NI225
|572
|STOXX50E
|187
|EURUSD
|161
|USDJPY
|147
|AUDUSD
|96
|USDCHF
|25
|GBPJPY
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3M
|NDX
|73K
|WS30
|-18K
|NI225
|9K
|STOXX50E
|-41K
|EURUSD
|-243
|USDJPY
|-39K
|AUDUSD
|-38K
|USDCHF
|-4.5K
|GBPJPY
|-3K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|392K
|NDX
|34K
|WS30
|-5K
|NI225
|2.7K
|STOXX50E
|-4.8K
|EURUSD
|823
|USDJPY
|5.7K
|AUDUSD
|-5.2K
|USDCHF
|-225
|GBPJPY
|-1.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77 982.06 USD
最差交易: -29 278 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +94 874.84 USD
最大连续亏损: -18 155.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1599
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.90 × 385
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.31 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.67 × 18
|
AdmiralMarkets-Live
|3.71 × 288
|
VantageFXInternational-Live
|3.83 × 29
雖然您可以直接在 MQL5 訂閱我的信號，但更推薦您投資於我的 DARWIN $AMJY（點此投資）。
在 Darwinex，您的投資將享有更嚴格的風險管理：Darwinex 會將我本身的信號風險進行調整，並保證投資組合的月度最大目標 VaR(95%) 為 6.5%。
這意味著相較於單純跟隨交易信號，投資 DARWIN $AMJY 能在享受收益的同時，有效降低單一交易者行為帶來的風險，為您的資金提供更穩健的增長環境。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月65 USD
1 206%
1
6.4K
USD
USD
1.3M
USD
USD
65
84%
3 853
36%
91%
1.35
315.30
USD
USD
39%
1:200