信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Darwinex tradewave
Chou Hei Leong

Darwinex tradewave

Chou Hei Leong
0条评论
可靠性
65
1 / 6.4K USD
每月复制 65 USD per 
增长自 2024 1 206%
Darwinex-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 853
盈利交易:
1 391 (36.10%)
亏损交易:
2 462 (63.90%)
最好交易:
77 982.06 USD
最差交易:
-29 278.24 USD
毛利:
4 607 730.10 USD (1 405 047 pips)
毛利亏损:
-3 392 874.31 USD (898 224 pips)
最大连续赢利:
10 (94 874.84 USD)
最大连续盈利:
165 910.74 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
90.58%
最大入金加载:
113.59%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
51
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.25
长期交易:
2 510 (65.14%)
短期交易:
1 343 (34.86%)
利润因子:
1.36
预期回报:
315.30 USD
平均利润:
3 312.53 USD
平均损失:
-1 378.10 USD
最大连续失误:
25 (-18 155.45 USD)
最大连续亏损:
-101 465.91 USD (7)
每月增长:
50.93%
年度预测:
617.90%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
3 732.07 USD
最大值:
231 617.23 USD (39.12%)
相对跌幅:
结余:
39.12% (231 700.50 USD)
净值:
19.69% (119 582.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1047
NDX 878
WS30 713
NI225 572
STOXX50E 187
EURUSD 161
USDJPY 147
AUDUSD 96
USDCHF 25
GBPJPY 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3M
NDX 73K
WS30 -18K
NI225 9K
STOXX50E -41K
EURUSD -243
USDJPY -39K
AUDUSD -38K
USDCHF -4.5K
GBPJPY -3K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 392K
NDX 34K
WS30 -5K
NI225 2.7K
STOXX50E -4.8K
EURUSD 823
USDJPY 5.7K
AUDUSD -5.2K
USDCHF -225
GBPJPY -1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +77 982.06 USD
最差交易: -29 278 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +94 874.84 USD
最大连续亏损: -18 155.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1599
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.90 × 385
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.80 × 5
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.31 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
3.67 × 18
AdmiralMarkets-Live
3.71 × 288
VantageFXInternational-Live
3.83 × 29
15 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

雖然您可以直接在 MQL5 訂閱我的信號，但更推薦您投資於我的 DARWIN $AMJY點此投資）。
Darwinex，您的投資將享有更嚴格的風險管理：Darwinex 會將我本身的信號風險進行調整，並保證投資組合的月度最大目標 VaR(95%) 為 6.5%

這意味著相較於單純跟隨交易信號，投資 DARWIN $AMJY 能在享受收益的同時，有效降低單一交易者行為帶來的風險，為您的資金提供更穩健的增長環境。

👉 立即投資 DARWIN $AMJY


没有评论
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 04:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 20:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 01:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 10:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Darwinex tradewave
每月65 USD
1 206%
1
6.4K
USD
1.3M
USD
65
84%
3 853
36%
91%
1.35
315.30
USD
39%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载