트레이드:
3 912
이익 거래:
1 416 (36.19%)
손실 거래:
2 496 (63.80%)
최고의 거래:
77 982.06 USD
최악의 거래:
-88 283.00 USD
총 수익:
4 861 692.02 USD (1 446 909 pips)
총 손실:
-3 756 660.24 USD (940 072 pips)
연속 최대 이익:
15 (206 742.58 USD)
연속 최대 이익:
206 742.58 USD (15)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
91.58%
최대 입금량:
140.48%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
3.75
롱(주식매수):
2 545 (65.06%)
숏(주식차입매도):
1 367 (34.94%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
282.47 USD
평균 이익:
3 433.40 USD
평균 손실:
-1 505.07 USD
연속 최대 손실:
25 (-18 155.45 USD)
연속 최대 손실:
-226 874.21 USD (10)
월별 성장률:
58.32%
연간 예측:
707.36%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 732.07 USD
최대한의:
294 450.96 USD (19.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.12% (231 700.50 USD)
자본금별:
34.77% (452 233.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1078
|NDX
|881
|WS30
|722
|NI225
|579
|STOXX50E
|188
|EURUSD
|166
|USDJPY
|148
|AUDUSD
|96
|USDCHF
|26
|GBPJPY
|24
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2M
|NDX
|65K
|WS30
|-18K
|NI225
|8.5K
|STOXX50E
|-41K
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-40K
|AUDUSD
|-38K
|USDCHF
|-4.6K
|GBPJPY
|-4.3K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|395K
|NDX
|32K
|WS30
|-5.2K
|NI225
|2.6K
|STOXX50E
|-4.8K
|EURUSD
|884
|USDJPY
|5.6K
|AUDUSD
|-5.2K
|USDCHF
|-243
|GBPJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
최고의 거래: +77 982.06 USD
최악의 거래: -88 283 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +206 742.58 USD
연속 최대 손실: -18 155.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1599
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.90 × 385
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.75 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.80 × 5
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.31 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.53 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.71 × 288
|
VantageFXInternational-Live
|3.83 × 29
While you can subscribe to my trading signal here on MQL5, I highly recommend investing in my DARWIN $AMJY instead (Invest here).
On Darwinex, your investment benefits from professional risk management. Darwinex adjusts and controls the risk of my trading activity, ensuring that the portfolio’s monthly maximum target VaR (95%) is capped at 6.5%.
This means that compared to simply copying trades, investing in DARWIN $AMJY offers a more balanced approach—capturing the potential returns while significantly reducing the risks of following a single trader directly.
👉 Start Investing in DARWIN $AMJY
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 65 USD
1 098%
1
5.9K
USD
USD
1.2M
USD
USD
66
84%
3 912
36%
92%
1.29
282.47
USD
USD
39%
1:200