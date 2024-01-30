СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BB XM STD 6555
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0 отзывов
Надежность
110 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 460
Прибыльных трейдов:
1 125 (77.05%)
Убыточных трейдов:
335 (22.95%)
Лучший трейд:
944.82 USD
Худший трейд:
-900.88 USD
Общая прибыль:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Общий убыток:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
136 (323.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 234.48 USD (99)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
90.01%
Макс. загрузка депозита:
95.75%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
1 077 (73.77%)
Коротких трейдов:
383 (26.23%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
11.12 USD
Средний убыток:
-35.05 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-1 468.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 712.98 USD (31)
Прирост в месяц:
0.47%
Годовой прогноз:
5.72%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.99 USD
Максимальная:
3 785.64 USD (64.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.45% (3 556.34 USD)
По эквити:
36.42% (2 847.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 533
OILCash 484
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -247
OILCash 1.6K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -99K
OILCash 37K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +944.82 USD
Худший трейд: -901 USD
Макс. серия выигрышей: 99
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +323.26 USD
Макс. убыток в серии: -1 468.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 05:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 718 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BB XM STD 6555
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
5.1K
USD
110
85%
1 460
77%
90%
1.06
0.53
USD
45%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.