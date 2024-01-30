- Прирост
Всего трейдов:
1 460
Прибыльных трейдов:
1 125 (77.05%)
Убыточных трейдов:
335 (22.95%)
Лучший трейд:
944.82 USD
Худший трейд:
-900.88 USD
Общая прибыль:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Общий убыток:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
136 (323.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 234.48 USD (99)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
90.01%
Макс. загрузка депозита:
95.75%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
1 077 (73.77%)
Коротких трейдов:
383 (26.23%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
11.12 USD
Средний убыток:
-35.05 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-1 468.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 712.98 USD (31)
Прирост в месяц:
0.47%
Годовой прогноз:
5.72%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.99 USD
Максимальная:
3 785.64 USD (64.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.45% (3 556.34 USD)
По эквити:
36.42% (2 847.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
