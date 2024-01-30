- 成長
トレード:
1 460
利益トレード:
1 125 (77.05%)
損失トレード:
335 (22.95%)
ベストトレード:
944.82 USD
最悪のトレード:
-900.88 USD
総利益:
12 510.27 USD (173 083 pips)
総損失:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
最大連続の勝ち:
136 (323.26 USD)
最大連続利益:
1 234.48 USD (99)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
90.01%
最大入金額:
95.75%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
1 077 (73.77%)
短いトレード:
383 (26.23%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
11.12 USD
平均損失:
-35.05 USD
最大連続の負け:
60 (-1 468.71 USD)
最大連続損失:
-2 712.98 USD (31)
月間成長:
0.47%
年間予想:
5.72%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
408.99 USD
最大の:
3 785.64 USD (64.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.45% (3 556.34 USD)
エクイティによる:
36.42% (2 847.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +944.82 USD
最悪のトレード: -901 USD
最大連続の勝ち: 99
最大連続の負け: 31
最大連続利益: +323.26 USD
最大連続損失: -1 468.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 11
|0.39 × 92
