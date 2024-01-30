SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BB XM STD 6555
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 393
Bénéfice trades:
1 058 (75.95%)
Perte trades:
335 (24.05%)
Meilleure transaction:
944.82 USD
Pire transaction:
-900.88 USD
Bénéfice brut:
12 416.40 USD (169 094 pips)
Perte brute:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (1 234.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 234.48 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
87.98%
Charge de dépôt maximale:
95.75%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
1 010 (72.51%)
Courts trades:
383 (27.49%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
11.74 USD
Perte moyenne:
-35.05 USD
Pertes consécutives maximales:
60 (-1 468.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 712.98 USD (31)
Croissance mensuelle:
0.46%
Prévision annuelle:
5.60%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
408.99 USD
Maximal:
3 785.64 USD (64.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.45% (3 556.34 USD)
Par fonds propres:
36.42% (2 847.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 533
OILCash 417
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -247
OILCash 1.5K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -99K
OILCash 33K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +944.82 USD
Pire transaction: -901 USD
Gains consécutifs maximales: 99
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +1 234.48 USD
Perte consécutive maximale: -1 468.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.10 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.07 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.28 09:34
No swaps are charged on the signal account
2025.02.11 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 00:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 432 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 00:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BB XM STD 6555
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
5K
USD
94
85%
1 393
75%
88%
1.05
0.48
USD
45%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.