- 자본
- 축소
트레이드:
1 460
이익 거래:
1 125 (77.05%)
손실 거래:
335 (22.95%)
최고의 거래:
944.82 USD
최악의 거래:
-900.88 USD
총 수익:
12 510.27 USD (173 083 pips)
총 손실:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
연속 최대 이익:
136 (323.26 USD)
연속 최대 이익:
1 234.48 USD (99)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
90.01%
최대 입금량:
95.75%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
1 077 (73.77%)
숏(주식차입매도):
383 (26.23%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
11.12 USD
평균 손실:
-35.05 USD
연속 최대 손실:
60 (-1 468.71 USD)
연속 최대 손실:
-2 712.98 USD (31)
월별 성장률:
0.47%
연간 예측:
5.72%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
408.99 USD
최대한의:
3 785.64 USD (64.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.45% (3 556.34 USD)
자본금별:
36.42% (2 847.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +944.82 USD
최악의 거래: -901 USD
연속 최대 이익: 99
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +323.26 USD
연속 최대 손실: -1 468.71 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
110
85%
1 460
77%
90%
1.06
0.53
USD
USD
45%
1:100