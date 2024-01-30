SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BB XM STD 6555
Phuwasit Ngamtipakon

BB XM STD 6555

Phuwasit Ngamtipakon
0 comentarios
Fiabilidad
110 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 1%
XMGlobal-MT5 9
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 460
Transacciones Rentables:
1 125 (77.05%)
Transacciones Irrentables:
335 (22.95%)
Mejor transacción:
944.82 USD
Peor transacción:
-900.88 USD
Beneficio Bruto:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
136 (323.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 234.48 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
90.01%
Carga máxima del depósito:
95.75%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
1 077 (73.77%)
Transacciones Cortas:
383 (26.23%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.53 USD
Beneficio medio:
11.12 USD
Pérdidas medias:
-35.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
60 (-1 468.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 712.98 USD (31)
Crecimiento al mes:
0.47%
Pronóstico anual:
5.72%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
408.99 USD
Máxima:
3 785.64 USD (64.21%)
Reducción relativa:
De balance:
45.45% (3 556.34 USD)
De fondos:
36.42% (2 847.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 533
OILCash 484
NZDCAD 289
BRENTCash 152
EURUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD -247
OILCash 1.6K
NZDCAD -754
BRENTCash 139
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -99K
OILCash 37K
NZDCAD -39K
BRENTCash 890
EURUSD 5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +944.82 USD
Peor transacción: -901 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 99
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +323.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 468.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-MT5 11
0.39 × 92
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 05:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 718 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.02 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 10:47
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.11 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 19:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BB XM STD 6555
30 USD al mes
1%
0
0
USD
5.1K
USD
110
85%
1 460
77%
90%
1.06
0.53
USD
45%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.