Total de Trades:
1 460
Transacciones Rentables:
1 125 (77.05%)
Transacciones Irrentables:
335 (22.95%)
Mejor transacción:
944.82 USD
Peor transacción:
-900.88 USD
Beneficio Bruto:
12 510.27 USD (173 083 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 743.26 USD (273 307 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
136 (323.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 234.48 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
90.01%
Carga máxima del depósito:
95.75%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
1 077 (73.77%)
Transacciones Cortas:
383 (26.23%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.53 USD
Beneficio medio:
11.12 USD
Pérdidas medias:
-35.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
60 (-1 468.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 712.98 USD (31)
Crecimiento al mes:
0.47%
Pronóstico anual:
5.72%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
408.99 USD
Máxima:
3 785.64 USD (64.21%)
Reducción relativa:
De balance:
45.45% (3 556.34 USD)
De fondos:
36.42% (2 847.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|533
|OILCash
|484
|NZDCAD
|289
|BRENTCash
|152
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|-247
|OILCash
|1.6K
|NZDCAD
|-754
|BRENTCash
|139
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|-99K
|OILCash
|37K
|NZDCAD
|-39K
|BRENTCash
|890
|EURUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 11
|0.39 × 92
